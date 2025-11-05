Amazon déclare la guerre aux navigateurs dotés d'IA : et non, ce n'est pas pour le bien des utilisateurs.

Publié le: 05/11/2025 @ 15:45:54: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Amazon a déclenché une nouvelle guerre dans le monde des navigateurs IA, une guerre qui était déjà menée à distance depuis un certain temps et qui met en lumière plusieurs types de problèmes liés à l'(abus) de l' intelligence artificielle . Le géant du commerce électronique qualifie Perplexity et son navigateur Comet d'« application tierce ». Le message d'Amazon est clair : lorsqu'un service effectue des achats pour le compte d'utilisateurs auprès d'autres opérateurs, il doit respecter des règles précises. Selon Amazon , ces applications doivent fonctionner de manière transparente et respecter les décisions des fournisseurs quant à leur participation. La raison invoquée est la protection de l'expérience utilisateur , présentée comme une priorité dans la gestion des interactions interplateformes. Dans ce texte , Amazon affirme qu'il est « relativement simple » de définir des règles pour les tiers qui effectuent des achats pour le compte de clients sur d'autres services. Le principe fondamental est la transparence opérationnelle , une exigence qui ne souffre d'aucune exception. Pour paraître moins partial, Amazon cite les applications de livraison de repas et les restaurants , les applications de livraison et les magasins , les agences de voyages en ligne et les compagnies aériennes . L'objectif est que tous ces acteurs déterminent s'ils ont intérêt à participer à un canal d'intermédiation et, le cas échéant, comment .
Vient ensuite le point crucial : Amazon indique avoir demandé à plusieurs reprises à Perplexity de retirer Amazon de Comet , « notamment en raison de la détérioration significative de l’expérience d’achat et du service client qu’elle propose ». Entre les lignes, on comprend qu'Amazon ne souhaite pas que les agents d'IA commettent une erreur et que l'utilisateur blâme Amazon. Mais il y a peut-être une autre explication. Les navigateurs agentsifs commencent à envahir l'un des rares « terrains en ligne » qui, jusqu'à présent, n'avaient pas subi de contrecoup de l'IA : le commerce électronique, et Amazon, leader du secteur, choisit immédiatement la meilleure défense : l'attaque. Alors pourquoi ne pas s'en prendre à Atlas d'OpenAI ? Cela aurait-il un lien avec les 33 milliards d'euros versés à Amazon ? C'est un péché de penser du mal des autres, mais vous avez souvent raison…
