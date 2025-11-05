OpenAI lance Sora 2 sur Android : l’invasion des deepfakes se heurte à des problèmes d’APK

Publié le: 05/11/2025 @ 15:44:02: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI lance Sora 2 sur Android . L' application vidéo générée par IA fait également ses débuts sur le système de Google, avec toutes les dernières fonctionnalités récemment lancées sur iPhone : création , partage et remixage de vidéos, le tout dans un flux social qui permet de rendre publics des deepfakes , comme si de rien n'était. Après son lancement sur iOS en septembre, Sora a dépassé le million de téléchargements en seulement cinq jours, et sa base de téléchargements devrait croître de façon exponentielle grâce à sa disponibilité sur le Google Play Store , mais pas pour tout le monde. OpenAI a annoncé la disponibilité de Sora sur Google Play dans seulement sept marchés : les États-Unis , le Canada , le Japon , la Corée , Taïwan , la Thaïlande et le Vietnam . Nous avons essayé d' installer l'application en récupérant le fichier apk depuis APKMirror , mais à chaque fois que nous essayons de lancer l'application, nous sommes renvoyés au Play Store, sans possibilité de la lancer . En effet, une fois lancée, Sora effectue un contrôle d'intégrité et de géolocalisation via Google Play Services , afin d'éviter une installation manuelle dans les pays où l'application n'est pas disponible . Avec un fichier APK modifié, il devrait être possible de les contourner, mais nous ne vous conseillons pas de le faire, car vous pourriez installer un logiciel dangereux sur votre smartphone.
Dès son ouverture, Sora 2 propose un flux de type TikTok alimenté par des clips générés par l'IA . Ce flux rassemble les publications de la communauté. Des outils intégrés permettent de créer , partager et remixer des vidéos directement depuis l'application. Mais la fonctionnalité la plus célèbre s'appelle « caméo » : Sora permet de créer du contenu où l'on se met en scène, soi-même ou ses amis , ou encore en empruntant l'« avatar » de personnalités comme Sam Altman. N'importe qui peut créer de fausses vidéos avec de fausses personnes , et seul le petit logo de Sora est superposé pour indiquer qu'il s'agit d'une IA. Combien de temps faudra-t-il avant que tous les réseaux sociaux soient envahis par ce type de contenu ? Un contenu auquel la plupart des utilisateurs croiront sans trop de difficultés . Ces dernières semaines, Sora a essuyé de vives critiques concernant sa gestion des deepfakes et la protection des droits d'auteur . Les protestations ont entraîné un revirement de la politique de retrait des ayants droit. OpenAI prévoit d'autoriser ces derniers à facturer leurs apparitions, mais pour l'instant, le service étant encore en développement, la stratégie reste incitative ; les mesures coercitives ne seront prises que plus tard.
