Android 16 rend-il Android Auto complètement dingue ? Les signalements de problèmes se multiplient

Avec le déploiement de la mise à jour Android 16 sur les appareils Samsung , les signalements de problèmes de connexion à Android Auto se multiplient . Ces dernières semaines, plusieurs utilisateurs ont publié des messages sur les forums d'assistance Google faisant état de connexions lentes ou défaillantes après la mise à jour. Les cas les plus fréquemment cités concernent les Google Pixel et Samsung Galaxy (pour des raisons évidentes de distribution et de mise à jour), mais uniquement les modèles ayant bénéficié d'une mise à jour d'Android 15 vers Android 16 , et non ceux avec cette dernière version préinstallée. Dans certains cas, Android Auto se déconnecte au bout d'un certain temps, dans d'autres, la connexion n'aboutit jamais. Certains utilisateurs signalent que les nouvelles mises à jour ont temporairement atténué le problème avant qu'il ne réapparaisse. En résumé, les correctifs mentionnés apportent une amélioration temporaire à Android Auto . Il faut dire que le problème ne semble pas être très répandu, et seul un petit nombre de rapports lient directement l'anomalie à Android 16 . C'est un avantage d'un côté, un inconvénient de l'autre, car cela ne permet pas de s'attaquer au problème à la racine, les erreurs de connexion à Android Auto apparaissant régulièrement pour diverses raisons. Dans tous les cas, la meilleure façon d'aider est probablement de laisser un commentaire sur le site d'assistance Google, en détaillant votre expérience.
