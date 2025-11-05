Google Maps s'impose de plus en plus comme le système de navigation de référence

Google introduit une fonctionnalité dans Maps conçue pour ceux qui se perdent aux échangeurs et aux changements de voie. Elle s'appelle Live Lane Guidance et adapte l'itinéraire en fonction de la voie sur laquelle vous circulez, grâce à la caméra frontale du véhicule et à l'analyse par intelligence artificielle . Dans les prochains mois, cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sur les voitures équipées de Google , à commencer par la Polestar 4. Au lancement, elle sera disponible pour les modèles vendus aux États-Unis et en Suède , tandis que Google a indiqué son intention d'étendre son support en collaborant avec d'autres constructeurs . Le système utilise les marquages au sol et la signalisation routière capturés par la caméra frontale du véhicule. Un modèle d'intelligence artificielle analyse ces informations en temps réel et les intègre à la navigation Google Maps . Le système propose un guidage audio et visuel qui tient compte de la voie occupée. Si la sortie se trouve à droite et que le véhicule circule à gauche , le système signale au conducteur de changer de voie .
