Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google Maps s'impose de plus en plus comme le système de navigation de référence
Publié le: 05/11/2025 @ 15:42:06: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle introduit une fonctionnalité dans Maps conçue pour ceux qui se perdent aux échangeurs et aux changements de voie. Elle s'appelle Live Lane Guidance et adapte l'itinéraire en fonction de la voie sur laquelle vous circulez, grâce à la caméra frontale du véhicule et à l'analyse par intelligence artificielle . Dans les prochains mois, cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sur les voitures équipées de Google , à commencer par la Polestar 4. Au lancement, elle sera disponible pour les modèles vendus aux États-Unis et en Suède , tandis que Google a indiqué son intention d'étendre son support en collaborant avec d'autres constructeurs . Le système utilise les marquages ​​au sol et la signalisation routière capturés par la caméra frontale du véhicule. Un modèle d'intelligence artificielle analyse ces informations en temps réel et les intègre à la navigation Google Maps . Le système propose un guidage audio et visuel qui tient compte de la voie occupée. Si la sortie se trouve à droite et que le véhicule circule à gauche , le système signale au conducteur de changer de voie .
Android 16 rend-il Android Auto complèt... »« Une nouvelle plateforme sans scrupules d...
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-11Google annonce le projet Suncatcher. L'IA spatiale exploitera l'énergie solaire.
04-11L'IA de Google veut scanner nos e-mails et fichiers privés. La vie privée va disparaître pour notre bien.
03-11Précision ou rapidité ? La nouvelle fonctionnalité de Google Traduction vous place face à un choix difficile.
31-10Batterie faible ? Avec la nouvelle version de Google Maps, ce problème est résolu.
31-10Erreur de Google : de grossières contrefaçons apparaissent dans Discover
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
GTA 6 pourrait être reporté une seconde fois, Rockstar étant à court de temps.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Shape of Dreams (PC) -Un roguelite inspiré des MOBA
Navigateurs Navigateurs
Amazon déclare la guerre aux navigateurs dotés d'IA : et non, ce n'est pas pour le bien des utilisateurs.
Programmation Programmation
OpenAI lance Sora 2 sur Android : l’invasion des deepfakes se heurte à des problèmes d’APK
Android Android
Android 16 rend-il Android Auto complètement dingue ? Les signalements de problèmes se multiplient
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?