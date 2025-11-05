Une nouvelle plateforme sans scrupules déferle sur Internet : Dare Market

Une nouvelle plateforme en ligne promet des gains rapides en cryptomonnaie en échange de canulars, de provocations et de cascades. Les utilisateurs publient des vidéos de défis relevés, et les créateurs des vidéos les plus populaires reçoivent des jetons. Le concept s'apparente à une émission de téléréalité en direct, mais sans scénario, sans règles ni contraintes éthiques. Les critiques comparent ce projet à des épisodes de « Black Mirror », où la société sacrifie volontairement sa dignité au profit du divertissement et de l'influence sur les réseaux sociaux. Dare Market se présente comme « la plateforme la plus folle d'Internet ». Le concept est simple : un utilisateur propose un défi et une récompense en cryptomonnaie Solana. D'autres utilisateurs se filment en train de relever le défi. L'auteur du défi initial désigne le gagnant, et la plateforme prélève une commission sur le gain. Les autres participants ne reçoivent rien, même s'ils relèvent le même défi. Le modèle opérationnel encourage la production massive de contenu, chacun cherchant à capter l'attention, à gagner de l'argent et à obtenir une reconnaissance. Les utilisateurs peuvent également promouvoir leurs services en proposant d'effectuer des tâches spécifiques en échange d'un nombre déterminé de jetons. La fondatrice de la plateforme, Isla Rose Perfito, a décrit cette forme d'interaction comme une réponse aux besoins de la génération moderne, pour qui la popularité et le profit sont souvent plus importants que la sécurité et la confidentialité.
Bien que Dare Market gagne en popularité, des tendances similaires se sont déjà manifestées. Au début de l'ère YouTube, les blagues virales, souvent de mauvais goût, ont connu un grand succès. Plus tard, les algorithmes des plateformes de médias sociaux ont mis en avant des contenus de plus en plus extrêmes, engendrant une série de polémiques liées à la moquerie d'enfants, à l'intrusion sur la propriété privée et à l'enregistrement de scènes choquantes. En 2024, une cryptomonnaie basée sur un mème a également gagné en popularité, créant une communauté qui encourageait les exploits à haut risque. Dans certains cas, cela a entraîné de véritables blessures et des infractions à la loi.Dare Market affirme avoir mis en place des mesures de sécurité. La modération automatique est conçue pour bloquer les défis susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des utilisateurs, ou d'inciter à la violence. Cependant, l'histoire d'Internet montre que lorsque la pression concurrentielle se conjugue à la promesse de gains rapides, les utilisateurs sont souvent tentés de franchir les limites.
L'un des aspects les plus inquiétants de Dare Market réside dans la conception même de son système de récompenses. La récompense est attribuée à une seule personne, ce qui intensifie la compétition et incite les participants à des actions toujours plus extrêmes. Les utilisateurs peuvent gagner rapidement en popularité, mais au détriment de leur image, de leur vie privée ou de leur sécurité. Les critiques comparent la plateforme à un « laboratoire de comportement social » où les humains deviennent leur propre produit. Bien que la machine rejette les défis les plus dangereux, elle n'empêche pas ceux qui pourraient être humiliants ou exploiter la pression sociale. Dare Market est l'un des premiers projets à utiliser la monnaie numérique comme outil financier direct pour récompenser les comportements performants. Cela soulève des questions quant à l'avenir de l'économie du contenu et à l'éthique des systèmes d'incitation numériques.
Quand l'argent, la notoriété et la concurrence se rencontrent, les frontières évoluent plus vite que la réglementation. Dare Market opère au carrefour de la culture des influenceurs, de la gamification des médias sociaux et de la libre circulation des cryptomonnaies. La question qui commence à se poser au sein de la communauté tech est la suivante : s'agit-il d'une nouvelle expérience qui se terminera par une série de scandales, ou du début d'une nouvelle économie numérique fondée sur le spectacle ? Pour l'instant, la plateforme est opérationnelle, en pleine croissance et attire l'attention. Et comme c'est souvent le cas dans l'histoire d'Internet, elle aura le temps de modifier les comportements de milliers d'utilisateurs avant d'être jugée.
