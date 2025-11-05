Se connecter  
Le prix de la mémoire DRAM augmente plus vite que celui de l'or.
Publié le: 05/11/2025 @ 15:24:08: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielL'année 2025 restera dans l'histoire de l'industrie technologique comme une période de forte augmentation des prix de la mémoire DRAM. D'après les dernières données du CTEE, les prix contractuels de ce composant essentiel pour les ordinateurs et les serveurs ont augmenté de 171,8 % en glissement annuel au troisième trimestre 2025. L'ampleur de ces hausses est telle que la DRAM devient plus chère que… l'or. Le principal responsable de cette flambée des prix est, bien sûr, l'industrie de l'intelligence artificielle. L'essor des centres de données prenant en charge les modèles d'IA génératifs et l'apprentissage neuronal avancé a engendré une demande sans précédent en mémoire serveur, notamment en modules HBM (High Bandwidth Memory) et RDIMM. Selon Chen Libai, président d'ADATA, le quatrième trimestre 2025 devrait marquer le début d'un « marché haussier pour la DRAM », et l'on peut s'attendre à une grave pénurie de ce composant en 2026. Cela signifie que les prix pourraient augmenter encore plus rapidement, les consommateurs en ressentant les effets avec un certain délai, car les taux contractuels plus élevés commencent tout juste à se répercuter sur le marché de détail.

La croissance est manifeste depuis des mois, mais elle s'est récemment accélérée, les prix contractuels des mémoires NAND et DRAM augmentant de 15 à 20 % en septembre 2025. En octobre, on évoquait déjà des hausses de prix d'environ 30 %, qui ont atteint jusqu'à 50 % en quelques semaines. À présent, en cette fin d'année, les données confirment que l'ampleur de la croissance annuelle a dépassé toutes les prévisions. Le marché grand public est particulièrement difficile. Des fabricants comme Samsung, Micron et SK Hynix réorientent de plus en plus leurs lignes de production, délaissant les modules DDR5 pour ordinateurs personnels au profit de la mémoire serveur à large bande passante. Par conséquent, les utilisateurs d'ordinateurs paient des prix toujours plus élevés pour des produits identiques. La demande croissante de serveurs d'IA n'affecte pas seulement la DRAM. La mémoire flash NAND et les disques durs, qui constituent la base de l'infrastructure de stockage de données dans les centres de calcul, voient également leur prix augmenter. Les fournisseurs de composants prévoient que cette tendance se poursuivra pendant au moins quatre ans, soit la période durant laquelle certains fabricants ont déjà signé des contrats d'approvisionnement avec les géants du secteur, Samsung et SK Hynix.
