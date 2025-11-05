Les AirPods deviennent des traducteurs : la fonctionnalité la plus attendue arrive enfin en Europe.

La traduction instantanée sur AirPods est désormais disponible dans l'Union européenne après un bref retard technique. Apple a confirmé que cette fonctionnalité, déjà disponible dans d'autres pays, sera proposée le mois prochain sur les AirPods Pro 3 , les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 avec réduction active du bruit (indispensable à son fonctionnement). Le système utilise l'intelligence artificielle d'Apple et l'audio computationnel pour traduire en temps réel une conversation entre personnes parlant des langues différentes. Lorsque les deux interlocuteurs portent des AirPods compatibles connectés à un iPhone à jour, la traduction est fluide et naturelle, l'audio s'adaptant automatiquement pour privilégier la voix traduite. Si l'interlocuteur ne porte pas d'AirPods, la traduction s'affiche en temps réel sur l' écran de l'iPhone , dans la langue sélectionnée. Apple présente cette fonctionnalité comme une extension de son approche « sur l'appareil » : tout le traitement s'effectue directement sur l'appareil , sans envoi de données à des serveurs externes, protégeant ainsi la confidentialité de l'utilisateur . La fonction de traduction en temps réel sera disponible sur les AirPods Pro 3 , les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 ANC lorsqu'ils seront associés à un iPhone compatible avec Apple Intelligence et mis à jour vers iOS 26.1 ou une version ultérieure.
Langues prises en charge :
- Chinois (mandarin simplifié et traditionnel)
- Coréen
- Français
- Japonais
- Anglais (Royaume-Uni et États-Unis)
-I talien
- Portugais (Brésil)
- Espagnol (Espagne)
- Allemand
Pendant le fonctionnement, la conversation devient presque naturelle : la réduction active du bruit atténue la voix originale, ce qui rend la traduction plus claire . Cette même technologie est déjà intégrée à Messages, FaceTime et Téléphone , permettant ainsi de traduire les conversations et les appels vocaux. Apple précise que tout se déroule localement, sans compromettre la sécurité des données personnelles . Après un premier téléchargement du pack de langue, l'application fonctionne également hors ligne.
L'arrivée de la traduction instantanée sur les AirPods en Europe n'a pas été immédiate. Apple a dû retarder son lancement afin de rendre cette fonctionnalité conforme au Digital Markets Act (DMA) , la réglementation européenne qui impose de nouvelles règles d'interopérabilité et de transparence aux principaux opérateurs numériques. Selon l'entreprise, des travaux techniques supplémentaires ont été nécessaires pour garantir que le traitement des traductions et la gestion des données soient conformes aux normes de la DMA. Il en résulte une fonctionnalité qui maintient le traitement sur l'appareil, sans envoyer les enregistrements vocaux aux serveurs d'Apple, renforçant ainsi la protection de la vie privée . Les développeurs peuvent d’ores et déjà tester la nouvelle fonctionnalité via le programme Apple Developer , tandis qu’une version bêta publique sera disponible le mois prochain via le programme Apple Beta Software .
