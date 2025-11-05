Se connecter  
Google annonce le projet Suncatcher. L'IA spatiale exploitera l'énergie solaire.
Publié le: 05/11/2025 @ 00:33:56: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a annoncé un nouveau projet ambitieux, baptisé Suncatcher , qui vise à développer des systèmes informatiques pour l'apprentissage automatique dans l'espace. L'idée repose sur l'exploitation de l'énergie quasi illimitée du soleil, qui dépasse de plus de 100 000 milliards de fois la production totale d'électricité de l'humanité. L'entreprise souligne que la concrétisation de cette idée nécessitera la résolution de nombreux défis d'ingénierie complexes. Les premiers tests ont montré que les TPU Trillium, conçus par Google spécifiquement pour les tâches d'IA, ont résisté aux tests effectués dans un accélérateur de particules. Ces tests simulaient les conditions de radiation en orbite terrestre basse, et les résultats ont confirmé que le matériel n'avait subi aucun dommage.

L'équipe doit toutefois relever d'importants défis, comme la gestion des températures spatiales et le bon fonctionnement des systèmes en orbite. Google prévoit de mener des tests et des recherches supplémentaires afin d'affiner la technologie avant le lancement de deux satellites prototypes. La mission, menée en coopération avec Planet, devrait être lancée début 2027. Le projet Suncatcher est l'une des nombreuses étapes vers un avenir où des systèmes informatiques avancés pourraient fonctionner au-delà de la Terre, en exploitant directement l'énergie du Soleil. Google annonce qu'il ne s'agit que du début d'une longue série d'innovations susceptibles de transformer radicalement le fonctionnement des infrastructures d'intelligence artificielle.
