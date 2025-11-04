Un overclockeur établit un nouveau record d'overclocking DDR5

La compétition d'overclocking de la mémoire vive DDR5 est de plus en plus féroce, les passionnés battant des records du monde quasiment chaque jour. Après que l'overclockeur Sergmann a dépassé les 13 000 MT/s pour la première fois le mois dernier, la compétition s'est intensifiée. Désormais, de nouvelles performances sont publiées à quelques heures d'intervalle. Hier encore, le célèbre overclockeur Hicookie a overclocké sa mémoire à 13 034 MT/s avec une carte mère GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE, mais CENS a rapidement surpassé ce résultat en atteignant 13 040 MT/s. Et aujourd'hui, un nouveau record est tombé : l'overclockeur Saltycroissant a overclocké une barrette de 24 Go de DDR5 Corsair Vengeance sur la même carte mère Z890 AORUS Tachyon ICE.
Il est non seulement parvenu à une légère amélioration, mais à une augmentation de près de 119 MT/s par rapport au résultat de Hicookie et de 113 MT/s par rapport à celui de CENS. Finalement, Saltycroissant est devenu le premier à dépasser la barre des 13 100 MT/s, atteignant l'impressionnant score de 13 153 MT/s. Il utilisait un processeur Intel Core Ultra 7 265K, et ses latences sont restées identiques à celles des overclockeurs précédents : CL68-127-127-127-2, selon CPU-Z. De telles latences élevées ne se traduisent pas par de réels gains de performances, mais c'est le prix à payer pour des fréquences extrêmes. De plus, les overclockeurs sont déterminés à atteindre l'incroyable chiffre de 14 000 MT/s ; ce sera extrêmement difficile, mais au vu des progrès rapides, ce n'est qu'une question de temps.
Il est non seulement parvenu à une légère amélioration, mais à une augmentation de près de 119 MT/s par rapport au résultat de Hicookie et de 113 MT/s par rapport à celui de CENS. Finalement, Saltycroissant est devenu le premier à dépasser la barre des 13 100 MT/s, atteignant l'impressionnant score de 13 153 MT/s. Il utilisait un processeur Intel Core Ultra 7 265K, et ses latences sont restées identiques à celles des overclockeurs précédents : CL68-127-127-127-2, selon CPU-Z. De telles latences élevées ne se traduisent pas par de réels gains de performances, mais c'est le prix à payer pour des fréquences extrêmes. De plus, les overclockeurs sont déterminés à atteindre l'incroyable chiffre de 14 000 MT/s ; ce sera extrêmement difficile, mais au vu des progrès rapides, ce n'est qu'une question de temps.
Plus d'actualités dans cette catégorie
28-10Des scientifiques créent des ordinateurs à partir de champignons. Le silicium deviendra-t-il obsolète ?
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité