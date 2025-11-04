Les ventes de la Nintendo Switch 2 battent tous les records.

La popularité de la console Switch 2 a dépassé toutes les espérances de Nintendo, l'entreprise ayant revu ses prévisions de ventes à la hausse de plus de 25 %. Dans son dernier rapport financier, couvrant la période du 1er avril au 30 septembre, le géant japonais du jeu vidéo prévoit de vendre 19 millions de consoles Switch 2 d'ici mars 2026, contre 15 millions initialement prévus. Depuis son lancement en juin, 10,36 millions d'unités ont déjà été vendues, dont 4,54 millions durant la période considérée. 20,62 millions de jeux pour la nouvelle plateforme ont également trouvé preneur, même si Nintendo n'a que légèrement revu à la hausse ses prévisions de ventes de jeux, les faisant passer de 45 à 48 millions d'exemplaires.
Les ventes combinées de consoles et de jeux ont généré une croissance du chiffre d'affaires de 110 %, passant de 523,2 milliards de yens (environ 3,4 milliards de dollars) à la même période l'an dernier à 1 099,5 milliards de yens (environ 7,1 milliards de dollars) cette année. L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice, les portant à 2 250 milliards de yens (environ 14,6 milliards de dollars), en tenant compte des droits de douane américains en vigueur. Fait remarquable, la Switch 2 est devenue la console de jeux la plus rapidement vendue de l'histoire, tandis que les ventes de la Switch originale continuent de progresser régulièrement. À ce jour, les ventes combinées atteignent 154,01 millions d'unités, un chiffre presque équivalent à celui de la Nintendo DS (154,02 millions), la console la plus vendue de l'entreprise. Ces chiffres de vente sont véritablement impressionnants et très encourageants.
