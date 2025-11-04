Les joueurs sont plus enclins à acheter des remakes que des remasters.

Publié le: 04/11/2025 @ 17:23:26: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
D'après une étude du cabinet d'analyse Ampere Analysis, ces deux dernières années, les joueurs ont dépensé deux fois plus pour les remakes que pour les remasters de jeux vidéo. Il est indéniable que la plupart des joueurs apprécient toujours de redécouvrir les classiques, surtout s'ils ont été bien réinventés. Selon Ampere, entre 2024 et 2025, environ 72,4 millions de joueurs ont dépensé près de 1,4 milliard de dollars en remakes, remasters et achats intégrés sur Steam, Xbox et PlayStation. Entre janvier 2024 et septembre 2025, 15 remakes et 27 remasters sont sortis. De plus, selon les analystes, les joueurs ont dépensé en moyenne 2,2 fois plus pour les remakes.
Plusieurs raisons expliquent cela : les remakes sont nettement plus coûteux à produire pour les développeurs, et par conséquent, leur prix pour le consommateur final est également plus élevé. Les remasters coûtent moins cher car ils nécessitent moins de ressources et de temps, mais, comme le souligne Ampere, « ils entraînent un moindre engagement des joueurs ». Il existe cependant des exceptions à cette règle. Un excellent exemple est The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered, qui reste l’un des plus grands succès de son genre sur la période considérée. Depuis sa sortie en janvier 2024, le remaster s’est vendu à plus de 9 millions d’exemplaires et a généré 180 millions de dollars de recettes nettes. À son apogée, le jeu comptait 7 millions de joueurs actifs mensuels sur PlayStation, Xbox et Steam.
