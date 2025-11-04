Les géants japonais exigent qu'OpenAI cesse de les copier

Publié le: 04/11/2025 @ 17:21:32: Par Nic007 Dans "Programmation"
La Content Overseas Distribution Association (CODA), une organisation représentant les détenteurs de droits d'auteur japonais, dont le Studio Ghibli et Bandai Namco, a adressé à OpenAI une lettre officielle exigeant qu'elle cesse d'utiliser les contenus de ses membres pour l'entraînement de son modèle vidéo de Sora 2. Dans cette lettre, la CODA soutient que la copie lors du processus d'apprentissage automatique pourrait constituer une violation du droit d'auteur, le modèle résultant étant capable de générer des images utilisant des personnages et des éléments protégés de franchises japonaises. Suite à la sortie de Sora 2 fin septembre, une vague de contenus mettant en scène des personnages et des styles visuels japonais a déferlé sur Internet, incitant le gouvernement japonais à demander officiellement à OpenAI de cesser de reproduire des œuvres d'art japonaises.
Ce n'est pas le premier incident de ce genre : lors de sa présentation de GPT-40 en mars, l'entreprise avait déjà mis en avant de nombreuses images de style Ghibli. Même l'avatar de Sam Altman, PDG d'OpenAI, sur les réseaux sociaux arbore une esthétique rappelant celle du Studio Ghibli. M. Altman avait précédemment annoncé que l'entreprise modifierait sa politique de retrait afin de faciliter la tâche des détenteurs de droits d'auteur souhaitant interdire l'utilisation de leurs œuvres pour l'entraînement des modèles. Cependant, CODA a indiqué que cette politique pourrait elle-même enfreindre la loi japonaise sur le droit d'auteur, car l'utilisation d'œuvres protégées au Japon requiert l'autorisation préalable du titulaire des droits.
