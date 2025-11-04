La fonctionnalité « Mise à jour et arrêt » de Windows 10 et Windows 11 enfin corrigée

Pendant des années, la fonctionnalité « Mise à jour et arrêt » de Windows 10 et Windows 11 était censée simplifier l’installation des mises à jour avant l’arrêt de l’ordinateur. En théorie, c’était la solution idéale : vous terminiez votre travail, vous sélectionniez cette option, l’ordinateur installait les correctifs et s’éteignait automatiquement. Le lendemain matin, votre système était prêt à l’emploi. En pratique, cependant… c’était une toute autre histoire. Comme l'a souligné Windows Latest, ce mécanisme ne s'achevait souvent pas correctement après l'installation d'une mise à jour. Au lieu d'éteindre l'ordinateur après la phase de maintenance hors ligne (une étape d'installation nécessitant un redémarrage du système), Windows redémarrait et se bloquait sur l'écran de connexion. Résultat ? Au lieu d'un arrêt silencieux après la mise à jour, les utilisateurs retrouvaient leur ordinateur allumé le lendemain matin, et dans le cas des ordinateurs portables, souvent avec une batterie déchargée. Pour certains, un désagrément mineur, pour d'autres, un obstacle majeur à leur travail.
Bien que Microsoft n'ait pas fourni d'explication officielle quant au comportement de cette fonctionnalité, la dernière mise à jour de la pile de maintenance de Windows 11 (KB5067035, version 26100.7010) est censée enfin résoudre le problème. La description du correctif mentionne uniquement « l'amélioration des performances de la pile de maintenance », le composant responsable de l'installation des mises à jour système. Cependant, il est difficile de savoir si cela corrige définitivement le bogue qui a longtemps frustré les utilisateurs. La mise à jour n'est pas obligatoire et est déployée progressivement. Par conséquent, tous les utilisateurs ne la verront pas immédiatement dans Windows Update. Comme souvent avec les mises à jour Windows, les sceptiques ne manquent pas. Ces dernières années, Microsoft a commis plusieurs erreurs majeures lors de l'installation de correctifs, introduisant de nouveaux bugs, souvent très gênants, au lieu de les corriger. Par conséquent, certains utilisateurs choisiront probablement d'ignorer cette mise à jour facultative, surtout si le problème de « Mise à jour et arrêt » ne les a pas dérangés. En revanche, si votre ordinateur portable ou de bureau reste allumé après les mises à jour, l'installation de KB5067035 pourrait enfin vous faire gagner du temps (et de la batterie).
Bien que Microsoft n'ait pas fourni d'explication officielle quant au comportement de cette fonctionnalité, la dernière mise à jour de la pile de maintenance de Windows 11 (KB5067035, version 26100.7010) est censée enfin résoudre le problème. La description du correctif mentionne uniquement « l'amélioration des performances de la pile de maintenance », le composant responsable de l'installation des mises à jour système. Cependant, il est difficile de savoir si cela corrige définitivement le bogue qui a longtemps frustré les utilisateurs. La mise à jour n'est pas obligatoire et est déployée progressivement. Par conséquent, tous les utilisateurs ne la verront pas immédiatement dans Windows Update. Comme souvent avec les mises à jour Windows, les sceptiques ne manquent pas. Ces dernières années, Microsoft a commis plusieurs erreurs majeures lors de l'installation de correctifs, introduisant de nouveaux bugs, souvent très gênants, au lieu de les corriger. Par conséquent, certains utilisateurs choisiront probablement d'ignorer cette mise à jour facultative, surtout si le problème de « Mise à jour et arrêt » ne les a pas dérangés. En revanche, si votre ordinateur portable ou de bureau reste allumé après les mises à jour, l'installation de KB5067035 pourrait enfin vous faire gagner du temps (et de la batterie).
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-11Sous Windows 11, les comptes locaux auront une durée de vie très courte : les dernières astuces pour l’éviter
03-11FlyOOBE, qui permet de contourner les exigences système de Windows 11, émet un avertissement de sécurité urgent
31-10La mise à jour de Windows 11 transforme les ordinateurs en pièges. Elle consomme la RAM à une vitesse folle.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité