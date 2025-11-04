Chrome remplit désormais automatiquement les informations du passeport, du permis de conduire et de la plaque d'immatriculation.

Se connecter  
Chrome remplit désormais automatiquement les informations du passeport, du perm...
Publié le: 04/11/2025 @ 16:41:43 Dans "Navigateurs"
NavigateursGoogle vient d'ajouter une fonctionnalité très pratique à son navigateur Chrome , améliorant ainsi son outil de remplissage automatique . Désormais, vous pouvez ajouter beaucoup plus d'informations, notamment pour votre passeport, votre permis de conduire et les informations relatives à votre véhicule. Découvrons ensemble toutes les nouveautés et comment utiliser ces outils avancés. L'outil de remplissage automatique prenait déjà en charge diverses informations, telles que les adresses, les mots de passe et les modes de paiement. Grâce à la mise à jour du remplissage avancé , il ajoute désormais également les informations relatives au passeport , au numéro de permis de conduire et au véhicule , y compris la plaque d'immatriculation ou le numéro VIN lorsque cela est nécessaire. Cette fonctionnalité est déjà déployée et sera disponible dans toutes les langues à travers le monde. Google indique que d'autres types de données seront pris en charge dans les prochains mois. Pour activer le remplissage automatique sur ordinateur, ouvrez les Paramètres, accédez à la section « Remplissage automatique et mots de passe », puis activez l'option correspondante.

Concernant la confidentialité, Google précise que les données saisies dans le navigateur pour le remplissage automatique ne sont enregistrées qu'avec l' autorisation de l'utilisateur et sont ensuite protégées par chiffrement . Ceci s'applique également aux nouvelles informations couvertes par le remplissage avancé. Cette fonctionnalité nécessite le partage de l'URL de la page et de son contenu avec Google, condition indispensable au bon fonctionnement de la reconnaissance des champs. Cette étape est clairement indiquée. Avant toute saisie d'information, une confirmation de l'utilisateur est requise. Ainsi, vous gardez le contrôle sur l'utilisation de vos données dans les formulaires en ligne et évitez les mauvaises surprises .
