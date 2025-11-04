Test Labyrinthine - Console Edition (PS5) : Un survival horror Ã©nigmatique

PubliÃ© le: 04/11/2025 @ 15:01:02: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Labyrinthine nous a beaucoup intriguÃ©s, avec son concept d'horreur au cÅ“ur d'un labyrinthe mystÃ©rieux. En mode Histoire, vous incarnez Joan, employÃ©e d'un parc d'attractions dotÃ© d'un labyrinthe complexe. Selon les histoires qu'elle a entendues, des personnages mystÃ©rieux apparaissent souvent dans l'obscuritÃ© du labyrinthe. Joan doit s'y frayer un chemin pour dÃ©couvrir son histoire mystÃ©rieuse. Joan pourra-t-elle survivre dans un labyrinthe plein de dÃ©fis ? Labyrinthine propose deux modes de jeu : Histoire et Dossiers. En mode Histoire, vous vous concentrerez sur l'histoire principale de Joan et explorerez le labyrinthe, rÃ©solvant des Ã©nigmes tout en Ã©vitant les crÃ©atures qui rÃ´dent dans les tÃ©nÃ¨bres. En mode Dossiers, vous pÃ©nÃ©trerez dans un labyrinthe gÃ©nÃ©rÃ© alÃ©atoirement. Chaque objet, Ã©nigme et horreur du labyrinthe sont encore plus variÃ©s, et vous pouvez relever le dÃ©fi seul ou entre amis. Labyrinthine propose un mode coopÃ©ratif en ligne jusqu'Ã huit joueurs. Cependant, le principe de base reste le mÃªme : vous devez trouver des objets pour survivre et rÃ©soudre des Ã©nigmes. Certaines vous obligeront Ã vous enfoncer plus profondÃ©ment dans le labyrinthe avant de trouver la solution. Bien sÃ»r, vous et vos amis n'Ãªtes pas seuls Ã vous y aventurer. De mystÃ©rieux monstres apparaissent souvent, vous forÃ§ant Ã fuir ou Ã vous cacher pour survivre. Chaque monstre a un comportement particulier, et vous devez vous adapter pour y faire face. L'atmosphÃ¨re inquiÃ©tante du labyrinthe accentuera sans aucun doute votre panique, mÃªme en l'absence de monstres.
Liens
Lire l'article (1 Clics)
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©