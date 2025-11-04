Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Labyrinthine - Console Edition (PS5) : Un survival horror Ã©nigmatique
PubliÃ© le: 04/11/2025 @ 15:01:02: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osLabyrinthine nous a beaucoup intriguÃ©s, avec son concept d'horreur au cÅ“ur d'un labyrinthe mystÃ©rieux. En mode Histoire, vous incarnez Joan, employÃ©e d'un parc d'attractions dotÃ© d'un labyrinthe complexe. Selon les histoires qu'elle a entendues, des personnages mystÃ©rieux apparaissent souvent dans l'obscuritÃ© du labyrinthe. Joan doit s'y frayer un chemin pour dÃ©couvrir son histoire mystÃ©rieuse. Joan pourra-t-elle survivre dans un labyrinthe plein de dÃ©fis ? Labyrinthine propose deux modes de jeu : Histoire et Dossiers. En mode Histoire, vous vous concentrerez sur l'histoire principale de Joan et explorerez le labyrinthe, rÃ©solvant des Ã©nigmes tout en Ã©vitant les crÃ©atures qui rÃ´dent dans les tÃ©nÃ¨bres. En mode Dossiers, vous pÃ©nÃ©trerez dans un labyrinthe gÃ©nÃ©rÃ© alÃ©atoirement. Chaque objet, Ã©nigme et horreur du labyrinthe sont encore plus variÃ©s, et vous pouvez relever le dÃ©fi seul ou entre amis. Labyrinthine propose un mode coopÃ©ratif en ligne jusqu'Ã  huit joueurs. Cependant, le principe de base reste le mÃªme : vous devez trouver des objets pour survivre et rÃ©soudre des Ã©nigmes. Certaines vous obligeront Ã  vous enfoncer plus profondÃ©ment dans le labyrinthe avant de trouver la solution. Bien sÃ»r, vous et vos amis n'Ãªtes pas seuls Ã  vous y aventurer. De mystÃ©rieux monstres apparaissent souvent, vous forÃ§ant Ã  fuir ou Ã  vous cacher pour survivre. Chaque monstre a un comportement particulier, et vous devez vous adapter pour y faire face. L'atmosphÃ¨re inquiÃ©tante du labyrinthe accentuera sans aucun doute votre panique, mÃªme en l'absence de monstres.
« La prochaine Ã©clipse solaire pourrait Ã...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
03-11Test Lost Twins 2 (PS5) - Les jumeaux Abi et Ben sont Ã  nouveau perdus
03-11Half-Life 3 serait bientÃ´t annoncÃ© avec une bande-annonce.
31-10Test Tormented Souls II (PS5) - Un survival d'horreur Ã  l'ancienne pour Halloween
30-10Test Ninja Gaiden 4 (PS5) - Tokyo dystopique et nouveaux hÃ©ros.
30-10AstÃ©rix & ObÃ©lix : Mission Babylon est disponible sur PC et consoles
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test Labyrinthine - Console Edition (PS5) : Un survival horror Ã©nigmatique
Programmation Programmation
La prochaine Ã©clipse solaire pourrait Ãªtre provoquÃ©e par les satellites de Musk. Le plan fou du milliardaire.
iOS iOS
iOS 26.1 est disponible et, selon les utilisateurs, l'autonomie de la batterie est prolongÃ©e.
AMD AMD
Une faille critique dans les processeurs AMD a Ã©tÃ© dÃ©couverte. Vos donnÃ©es sont menacÃ©es.
Google Google
L'IA de Google veut scanner nos e-mails et fichiers privÃ©s. La vie privÃ©e va disparaÃ®tre pour notre bien.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?