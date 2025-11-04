La prochaine éclipse solaire pourrait être provoquée par les satellites de Musk. Le plan fou du milliardaire.

Publié le: 04/11/2025 @ 14:54:13: Par Nic007 Dans "Programmation"
Les satellites peuvent-ils sauver la Terre du réchauffement climatique ? Cette question a pris une nouvelle dimension après qu’Elon Musk a suggéré sur la plateforme X que des satellites gérant le rayonnement solaire pourraient apporter une solution à la crise climatique. Face à la hausse des températures mondiales et aux difficultés rencontrées par les gouvernements pour tenir leurs engagements climatiques, l'espoir d'un salut technologique se fait de plus en plus séduisant. Musk, connu pour son ambition de repousser les limites de la science, a une fois de plus relancé le débat sur la frontière entre innovation et risque. Lundi matin, Elon Musk a publié un tweet proposant le déploiement d'une vaste constellation de satellites alimentés à l'énergie solaire. Selon son concept, des dispositifs contrôlés par intelligence artificielle pourraient réguler avec précision la quantité de lumière solaire atteignant la surface de la Terre. Ceci contribuerait à freiner le réchauffement climatique tout en prévenant un éventuel refroidissement de la planète. Interrogé sur la précision d'une telle méthode et les conflits potentiels liés au contrôle du soleil, Musk a répondu sèchement : « Oui. De petits ajustements suffiraient à éviter les changements de température globaux. La Terre a déjà connu plusieurs épisodes de réchauffement climatique. » Bien que ses réponses n'aient apporté aucun détail technique précis, l'idée elle-même a trouvé un large écho dans le monde des sciences et des technologies.
Le concept évoqué par Musk n'est pas nouveau. Les scientifiques explorent depuis des années la possibilité de gérer le rayonnement solaire (GRS). L'idée est de réfléchir une partie de ce rayonnement vers l'espace, ce qui permettrait de réduire la température de la planète. Certaines start-ups expérimentent déjà l'idée d'utiliser des aérosols atmosphériques pour imiter les effets des éruptions volcaniques ou de placer des miroirs en orbite. Cependant, aucune de ces technologies n'a dépassé le stade conceptuel. Si SpaceX envisageait sérieusement de se lancer dans ce domaine, cela bouleverserait la donne. L'entreprise possède des milliers de satellites Starlink et une expérience qui fait défaut aux acteurs plus modestes. Cependant, Musk n'a encore rien annoncé officiellement. Pour l'instant, ce n'est qu'une idée, même si elle stimule l'imagination. La mise en place d'un bouclier anti-satellites exigerait un investissement colossal de la part de SpaceX. Cela impliquerait non seulement le coût du lancement des satellites en orbite, mais aussi le développement d'un nouveau type de satellite équipé de systèmes optiques de haute précision. Les satellites de communication Starlink actuels ne se prêtent pas à une telle modification. Les scientifiques sont incapables d'estimer le nombre de satellites SRM nécessaires pour avoir un impact significatif sur la température terrestre. Les estimations varient de quelques milliers à plusieurs millions. Leur production et leur maintenance coûteraient des milliers de milliards de dollars. Même Elon Musk, avec son empire technologique, ne pourrait financer un tel projet sans le soutien d'institutions internationales.
Les experts, cependant, se montrent peu optimistes et avertissent que la gestion du rayonnement solaire pourrait faire plus de mal que de bien. Les variations du rayonnement solaire pourraient perturber les cycles météorologiques, l'alternance jour-nuit, et même avoir un impact sur l'agriculture et la biodiversité. Il existe aussi des risques politiques. Qui décidera de la quantité de lumière qui atteindra la Terre ? L’équilibre climatique mondial pourrait-il dépendre des décisions d’une seule entreprise ? Ces questions ouvrent le débat non seulement sur la technologie, mais aussi sur la responsabilité et les limites de l’intervention humaine dans la nature.
