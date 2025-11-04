iOS 26.1 est disponible et, selon les utilisateurs, l'autonomie de la batterie est prolongÃ©e.

Se connecter  
PubliÃ© le: 04/11/2025 @ 14:52:06: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSiOS 26 a reÃ§u sa premiÃ¨re mise Ã  jour majeure. Les utilisateurs d'iPhone peuvent dÃ©sormais tÃ©lÃ©charger la version iOS 26.1. Cette mise Ã  jour semble particuliÃ¨rement intÃ©ressante, Apple ayant notamment amÃ©liorÃ© l'autonomie de la batterie. De nouvelles fonctionnalitÃ©s et des options de personnalisation supplÃ©mentaires ont Ã©galement Ã©tÃ© ajoutÃ©es Ã  l'interface. CommenÃ§ons par le plus important : lâ€™autonomie. Bien quâ€™Apple nâ€™Ã©voque aucun changement Ã  ce sujet dans la description de la mise Ã  jour, des utilisateurs signalent en ligne quâ€™iOS 26.1 amÃ©liore considÃ©rablement lâ€™autonomie de leur appareil sur une seule charge. Un utilisateur a indiquÃ© que les modÃ¨les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max bÃ©nÃ©ficient dâ€™une autonomie supplÃ©mentaire de 30 minutes en utilisation quotidienne normale. D'autres utilisateurs ont signalÃ© qu'iOS 26.1 amÃ©liore considÃ©rablement l'autonomie de la batterie sur l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro Max. Pour l'instant, nous n'avons constatÃ© ce changement bÃ©nÃ©fique que sur la derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration de smartphones Apple.

La liste officielle des nouveautÃ©s d'iOS 26.1 commence par la possibilitÃ© de choisir l'apparence de l'interface Liquid Glass. Les utilisateurs peuvent opter pour la version transparente par dÃ©faut ou la nouvelle version mate, qui augmente l'opacitÃ© et le contraste des applications et des notifications. Voici la liste des autres modifications apportÃ©es par iOS 26.1 :

- Le mini-lecteur de l'application Musique vous permet de passer Ã  la chanson suivante ou prÃ©cÃ©dente en faisant glisser votre doigt.
- AirPlay prend dÃ©sormais en charge la fonction AutoMix dans l'application Musique.
- Lors de l'enregistrement Ã  partir de microphones USB externes en mode de capture locale, vous pouvez contrÃ´ler le gain.
- Les fichiers capturÃ©s localement peuvent Ãªtre enregistrÃ©s Ã  l'emplacement de votre choix.
- Les sÃ©ances d'entraÃ®nement peuvent dÃ©sormais Ãªtre enregistrÃ©es manuellement directement depuis l'application Fitness.
- Un nouveau paramÃ¨tre permet d'activer ou de dÃ©sactiver le glissement pour ouvrir l'application Appareil photo sur l'Ã©cran de verrouillage.
- Les appels FaceTime offrent une meilleure qualitÃ© sonore lorsque la connexion est Ã  faible bande passante.
- Les fonctions de sÃ©curitÃ© des communications et les filtres de contenu Web, qui restreignent l'accÃ¨s aux sites Web pour adultes, sont activÃ©s par dÃ©faut pour les comptes existants des enfants Ã¢gÃ©s de 13 Ã  17 ans (les seuils d'Ã¢ge varient selon le pays ou la rÃ©gion).
