L'IA de Google veut scanner nos e-mails et fichiers privés. La vie privée va disparaître pour notre bien.

Google s'apprête à révolutionner son moteur de recherche. L'entreprise prévoit d'intégrer l'intelligence artificielle aux données personnelles des utilisateurs stockées dans des services comme Gmail, Google Drive, Docs et Agenda. Selon l'annonce, ce projet vise à proposer des résultats plus personnalisés, adaptés à la vie, aux projets et aux habitudes de chaque utilisateur. Robby Stein, vice-président de la recherche chez Google, a révélé dans une interview accordée à Silicon Valley Girl que l'entreprise teste une fonctionnalité permettant à l'intelligence artificielle d'analyser les données des utilisateurs provenant de l'ensemble de l'écosystème Google. Concrètement, cela pourrait se traduire par la génération de résultats de recherche basés sur les e-mails, les documents stockés dans le cloud, les notes de l'agenda et l'historique de localisation de l'utilisateur. Si une personne recherche des informations sur un voyage prévu, Google pourra récupérer la date et l'heure du vol enregistrées dans un e-mail, l'ajouter automatiquement à son calendrier et lui suggérer un hôtel à destination en fonction de ses réservations précédentes et de son historique de voyage. Il s'agit d'une vision de la recherche qui non seulement répond aux requêtes, mais anticipe activement les besoins de l'utilisateur.
Stein a confirmé que des tests à huis clos de cette nouvelle technologie sont déjà en cours dans le cadre du programme Google Labs. Cette plateforme, relancée en 2023, sert d'incubateur pour les projets expérimentaux de l'entreprise. Elle permet de tester des outils de recherche personnalisée, d'achat en ligne et de recommandations de restaurants locaux. Cependant, aucune date précise de mise en œuvre pour ce nouveau mode de recherche n'a été annoncée. Google souligne que la décision d'introduire cette fonctionnalité n'est pas encore définitive. L'entreprise assure néanmoins que les utilisateurs pourront désactiver l'intégration du moteur de recherche avec leurs données personnelles, tout en conservant l'expérience de recherche Google classique. Si en Europe la loi exige un consentement éclairé pour des activités similaires (opt-in), dans la plupart des régions du monde, ces solutions sont activées par défaut et nécessitent une désactivation volontaire, que la plupart des utilisateurs ne feront certainement pas.
Cette nouvelle orientation soulève de sérieuses questions de confidentialité. Google est confronté depuis des années à des accusations de collecte excessive de données et de manque de transparence dans leur traitement. L'utilisation du contenu de Gmail, des fichiers Drive et des documents personnels pour entraîner des modèles d'IA pourrait raviver le débat sur les limites de la personnalisation en ligne. Des experts soulignent que des controverses similaires ont touché d'autres entreprises technologiques. En 2023, les spécialistes de Sophos ont découvert que les services Microsoft analysaient les archives 7-Zip à la recherche de logiciels malveillants, même protégées par mot de passe. Un an auparavant, il avait été révélé que les correcteurs orthographiques des navigateurs Google et Microsoft envoyaient l'intégralité du contenu des saisies des utilisateurs — y compris les mots de passe et les données financières — aux serveurs de l'entreprise.
