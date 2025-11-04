OpenAI va acheter des centaines de milliers de cartes graphiques NVIDIA.

Publié le: 04/11/2025 @ 00:17:48: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI a signé un accord de 38 milliards de dollars avec Amazon Web Services, lui donnant accès à des centaines de milliers de cartes graphiques NVIDIA pour l'entraînement et l'exécution de ses modèles d'IA. Ce partenariat de sept ans marque la fin de la relation exclusive d'OpenAI avec Microsoft, qui perd ainsi son statut de fournisseur unique de cloud et son droit de premier refus pour l'hébergement de ses charges de travail informatiques. Selon le communiqué de presse officiel, OpenAI commencera immédiatement à utiliser la puissance de calcul d'AWS pour entraîner ses modèles. L'ensemble de l'infrastructure prévue sera opérationnel d'ici fin 2026, avec la possibilité d'une extension ultérieure en 2027 et au-delà.
La semaine dernière, OpenAI a finalisé sa restructuration, consolidant ainsi son statut commercial et annonçant un nouvel accord avec Microsoft. Cet accord accorde à Microsoft les droits d'utilisation de la technologie d'OpenAI jusqu'à ce que l'entreprise atteigne l'intelligence artificielle générale (IAG). OpenAI conservera la possibilité de collaborer avec d'autres partenaires et de publier des modèles open source individuels. Aux termes de ce nouveau partenariat, OpenAI s'engage à acquérir pour 250 milliards de dollars de services cloud Microsoft Azure, dépassant largement son contrat avec Amazon. L'entreprise a également un contrat de 300 milliards de dollars avec Oracle, tandis qu'Amazon continue d'investir des milliards dans son principal concurrent en IA, Anthropic.
