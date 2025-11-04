Windows 11 intégrera une nouvelle fonctionnalité de lecture audio.

Microsoft intègre une nouvelle fonctionnalité de partage audio à Windows 11, permettant de diffuser simultanément du son sur deux paires d'écouteurs, haut-parleurs, casques ou appareils auditifs sans fil. Basée sur le codec audio Bluetooth Low Energy (LE), cette fonctionnalité est déjà disponible en avant-première pour les participants aux programmes Windows Insider Dev et Beta. Elle s'avère particulièrement pratique pour regarder un film avec un proche sur un seul ordinateur portable, ou pour partager de la musique en l'écoutant ensemble avec des écouteurs sans fil. Pour l'activer, connectez des appareils compatibles Bluetooth LE à votre PC, puis sélectionnez « Partage audio (avant-première) » dans le panneau Paramètres rapides de Windows 11.
En août dernier, Microsoft a intégré la prise en charge de l'audio LE, améliorant ainsi la qualité sonore lors de l'utilisation de casques sans fil pour les jeux et les appels. D'autres fabricants proposent déjà des fonctionnalités similaires : Google utilise Auracast, une technologie Bluetooth LE permettant de diffuser du son depuis des appareils Android 16 vers des aides auditives compatibles et de connecter simultanément deux casques à un smartphone. Samsung a également intégré une fonctionnalité similaire à la gamme Galaxy S24. Actuellement, le partage audio est uniquement disponible sur certains modèles de PC Copilot Plus, notamment les Surface Laptop (13,8 et 15 pouces) et Surface Pro 13. Cette fonctionnalité sera ultérieurement disponible sur les Samsung Galaxy Book5 360, Galaxy Book5 Pro, Surface Laptop 13 et d'autres appareils.
En août dernier, Microsoft a intégré la prise en charge de l'audio LE, améliorant ainsi la qualité sonore lors de l'utilisation de casques sans fil pour les jeux et les appels. D'autres fabricants proposent déjà des fonctionnalités similaires : Google utilise Auracast, une technologie Bluetooth LE permettant de diffuser du son depuis des appareils Android 16 vers des aides auditives compatibles et de connecter simultanément deux casques à un smartphone. Samsung a également intégré une fonctionnalité similaire à la gamme Galaxy S24. Actuellement, le partage audio est uniquement disponible sur certains modèles de PC Copilot Plus, notamment les Surface Laptop (13,8 et 15 pouces) et Surface Pro 13. Cette fonctionnalité sera ultérieurement disponible sur les Samsung Galaxy Book5 360, Galaxy Book5 Pro, Surface Laptop 13 et d'autres appareils.
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-11Sous Windows 11, les comptes locaux auront une durée de vie très courte : les dernières astuces pour l’éviter
03-11FlyOOBE, qui permet de contourner les exigences système de Windows 11, émet un avertissement de sécurité urgent
31-10La mise à jour de Windows 11 transforme les ordinateurs en pièges. Elle consomme la RAM à une vitesse folle.
30-10Windows 11 vérifiera automatiquement votre mémoire RAM à la recherche d'erreurs en cas d'écran bleu de la mort (BSOD).
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité