Intel s'apprête à lancer la carte graphique Arc B770 dotée de 16 Go de mémoire vidéo.

Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs et fuites ont circulé concernant le GPU phare d'Intel, Battlemage. De nouvelles informations confirment que la société développe bel et bien un accélérateur graphique dédié complet basé sur l'architecture Xe2. Cette puce, la BMG-G31, a été repérée à plusieurs reprises en ligne. Le mois dernier, elle figurait dans les journaux de démarrage Linux, où elle mentionnait 16 Go de mémoire vidéo, ce qui a conduit certains initiés à penser qu'il s'agissait de la future Intel Arc B770. Aujourd'hui, un autre initié a signalé avoir trouvé des références à la BMG-G31 dans un pilote de carte graphique Intel. Une capture d'écran floue montre que ce GPU est utilisé dans au moins quatre versions : trois professionnelles et une grand public.
Cela suggère qu'Intel a développé une puce plus puissante que l'Arc B580, basée sur la puce BMG-G21, moins performante. De plus, le même pilote mentionne Nova Lake et Nova Lake S, de futurs processeurs Intel attendus l'année prochaine. Si Intel conserve sa nomenclature actuelle, la puce BMG-G31 servira bien de base à l'Arc B770, une carte dont on parle depuis des mois, mais pour laquelle aucune information officielle n'a encore été communiquée. L'Arc B580 est commercialisée depuis près de dix mois, tandis que ses concurrents AMD et NVIDIA ont entièrement renouvelé leurs gammes de produits. Intel aura donc du mal à s'imposer sur ce marché, mais il est positif que le constructeur poursuive ses efforts dans cette voie.
