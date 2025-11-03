Se connecter  
Test Lost Twins 2 (PS5) - Les jumeaux Abi et Ben sont à nouveau perdus
Publié le: 03/11/2025 @ 17:39:29: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLost Twins 2 est la suite du jeu de plateforme et de réflexion indépendant développé et édité par Playdew. Doté d'un style visuel inspiré des œuvres de Hayao Miyazaki, ce jeu offre une expérience non seulement complexe sur le plan logique, mais aussi visuellement agréable, rappelant les animations du Studio Ghibli. Avec des modes solo et coopératif local, Lost Twins 2 invite les joueurs à explorer un monde surréaliste aux côtés de deux personnages principaux : Abi et Ben, piégés dans un monde mystérieux après qu'un étrange incident les a séparés de leur foyer, les laissant bloqués dans un monde étrange. Ce monde n'est pas seulement un lieu étonnant : il est le reflet de souvenirs fragmentés, d'émotions et de traumatismes d'enfance. Chaque niveau qu'ils parcourent n'est pas seulement un défi physique, mais aussi une métaphore de leur cheminement intérieur pour comprendre la perte et l'espoir. À mi-chemin du jeu, la frontière entre réalité et imagination commence à se brouiller. Les joueurs réalisent que le monde qu'ils explorent n'est pas réel, mais plutôt une construction de leur esprit. La figure du Fenghuang – un oiseau mythologique servant de guide – commence à révéler une facette ambiguë : est-elle véritablement une bienfaitrice, ou le symbole d'attachements à abandonner ? Mécaniquement, Lost Twins 2 conserve ses racines de jeu de plateforme et de réflexion, mais avec une innovation majeure : le système de changement d'univers . Les joueurs déplacent non seulement leurs personnages, mais aussi des pièces du monde comme des tuiles de puzzle pour créer de nouveaux chemins ou ouvrir des salles fermées. Cela ajoute une dimension stratégique supplémentaire, donnant à chaque niveau l'allure d'un Rubik's Cube. Abi et Ben ont chacun des capacités uniques : Abi est plus agile et peut sauter plus haut, tandis que Ben peut pousser des objets lourds. Vous devrez changer de personnage de manière dynamique ou collaborer en mode coopératif pour relever les défis de chaque niveau.
