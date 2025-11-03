Précision ou rapidité ? La nouvelle fonctionnalité de Google Traduction vous place face à un choix difficile.

Google Traduction s'apprête à lancer une nouvelle fonctionnalité très intéressante pour optimiser la vitesse et la qualité des traductions. Certains utilisateurs ont signalé la possibilité de choisir le modèle de traduction grâce à un sélecteur à deux modes : Avancé et Rapide . Cette nouvelle fonctionnalité affiche clairement son objectif : une plus grande précision de la traduction ou une traduction plus rapide . Examinons ses avantages et ses limites, car elle sera bientôt accessible à tous les utilisateurs. Le sélecteur de modèle apparaît sous le logo Google Traduction en haut de l'application. Appuyer sur ce libellé ouvre le sélecteur en bas intitulé « Choisir un modèle de traduction de texte », l' option Avancé étant sélectionnée par défaut et affichée en premier.
Les deux options sont clairement décrites :
- Avancé : Haute précision pour les traductions complexes
- Rapide : vitesse pour des traductions rapides
Il existe cependant une limitation importante : le mode avancé n’est disponible que pour la traduction de texte , et seulement dans certaines langues . Ceux qui travaillent avec des langages non pris en charge devront donc se contenter du modèle Fast, sans avoir le choix. Le design de cette fonctionnalité rappelle celui de l' application Gemini , où Google a récemment déplacé le sélecteur dans la zone de saisie. Cette cohérence visuelle rend la nouvelle fonctionnalité plus familière aux utilisateurs habituels des services Gemini, tout en la gardant intuitive pour tous les autres. Pour l'instant, le sélecteur n'a été signalé que sur certains appareils iOS , et sa disponibilité sur Android n'est pas encore confirmée. Son déploiement est donc inégal et il faudra peut-être un certain temps avant qu'il ne soit accessible à tous les utilisateurs. Le prix reste flou . L'interface ne laisse rien présager d'une fonctionnalité payante, mais Google n'a communiqué aucun détail ; il est donc possible qu'elle devienne une option premium par la suite.
Les deux options sont clairement décrites :
- Avancé : Haute précision pour les traductions complexes
- Rapide : vitesse pour des traductions rapides
Il existe cependant une limitation importante : le mode avancé n’est disponible que pour la traduction de texte , et seulement dans certaines langues . Ceux qui travaillent avec des langages non pris en charge devront donc se contenter du modèle Fast, sans avoir le choix. Le design de cette fonctionnalité rappelle celui de l' application Gemini , où Google a récemment déplacé le sélecteur dans la zone de saisie. Cette cohérence visuelle rend la nouvelle fonctionnalité plus familière aux utilisateurs habituels des services Gemini, tout en la gardant intuitive pour tous les autres. Pour l'instant, le sélecteur n'a été signalé que sur certains appareils iOS , et sa disponibilité sur Android n'est pas encore confirmée. Son déploiement est donc inégal et il faudra peut-être un certain temps avant qu'il ne soit accessible à tous les utilisateurs. Le prix reste flou . L'interface ne laisse rien présager d'une fonctionnalité payante, mais Google n'a communiqué aucun détail ; il est donc possible qu'elle devienne une option premium par la suite.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité