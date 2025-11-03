Sous Windows 11, les comptes locaux auront une durée de vie très courte : les dernières astuces pour l’éviter

Microsoft renforce son contrôle sur les comptes locaux dans Windows 11 , rendant le compte Microsoft quasiment obligatoire lors de l'installation . Même si vous passez ultérieurement à un profil uniquement local , votre PC peut rester connecté au profil en ligne. Cette restriction a des répercussions sur la confidentialité et le contrôle, car un compte local limite l'accès aux données et fonctionne également hors ligne . Avec un compte local, vos paramètres et vos informations restent sur votre appareil, et non dans OneDrive . Vous pouvez utiliser votre PC hors réseau, sans recevoir les notifications pour Edge , Game Pass et Microsoft 365 qui s'affichent lors de la configuration initiale de Windows 11. En revanche, il n'y a pas de synchronisation entre appareils via OneDrive ni de récupération de mot de passe dans le cloud. De nombreux utilisateurs préfèrent des solutions alternatives, comme Google Drive ou des gestionnaires de mots de passe tiers ; c'est pourquoi la synchronisation avec OneDrive n'est pas une option pour tous.
Lors du premier démarrage de Windows 11 , Microsoft vous incite à connecter votre PC à Internet et à un compte Microsoft . Ces méthodes alternatives sont de plus en plus difficiles à contourner depuis le lancement de Windows 11 , et aujourd'hui plus que jamais, Microsoft s'efforce de rendre les comptes locaux de plus en plus inaccessibles et inutilisables. L'obligation de se connecter permet également à l'entreprise de promouvoir des services comme OneDrive , Office 365 et Xbox Game Pass et de collecter davantage de données utilisateur . C'est l'une des raisons pour lesquelles la suppression des comptes locaux est mal perçue par de nombreux utilisateurs. Les commandes de l'invite de commandes fonctionnent actuellement lors de la première configuration de Windows 11. Appuyez simplement sur Maj + F10 ou Maj + Fn + F10 et entrez les commandes start ms-cxh:localonly ou oobe/bypassnro . Dans la dernière version bêta, qui n'est pas encore sortie, ces commandes ne sont plus fonctionnelles. Pour l'instant, l'alternative est Rufus , un outil gratuit qui permet de créer des supports d'installation personnalisés et de supprimer l' exigence d'un compte Microsoft lors de l'installation.
Vous aurez besoin d'une clé USB d'au moins 8 Go et l'opération effacera les données qui s'y trouvent :
-Commencez par télécharger l' ISO de Windows 11 depuis le site web de Microsoft.
- Ensuite, téléchargez et installez Rufus .
- Insérez une clé USB d'au moins 8 Go dans le PC.
- Dans Rufus, sélectionnez l'ISO dans le menu de sélection de démarrage, en conservant les paramètres par défaut et en lançant la procédure.
- Lorsque vous y êtes invité, cochez la case « Supprimer l'exigence d'un compte Microsoft en ligne » pour créer un compte local lors de l'installation.
Avec la version Insider Preview de Windows 11 (build 26220.6772), vous pouvez toujours éviter de vous connecter à Windows 11 Pro en choisissant « Configurer pour le travail ou l’école », car vous vous connectez avec le compte de votre organisation . Cependant, ces méthodes peuvent également cesser de fonctionner prochainement, et contourner la nécessité de connecter un compte lors de l'installation peut s'avérer plus complexe que de simplement se connecter.
