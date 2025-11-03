Après ChatGPT, Siri se tourne vers Gemini et s'ouvre à de nouveaux partenaires.

Dans une interview accordée à CNBC , Tim Cook a confirmé qu'Apple entendait intégrer davantage d'outils d'IA au fil du temps. ChatGPT est déjà intégré à Siri , ce qui indique que la plateforme n'est plus un système fermé comme auparavant. On parle également d'une intégration avec Google Gemini , et des rumeurs circulent concernant Anthropic et Perplexity . Ce n'est pas vraiment une surprise : l'année dernière, Craig Federighi avait évoqué la possibilité d'utiliser différents modèles, citant Gemini comme exemple. Cook a ajouté que la nouvelle version de Siri est prévue pour l'année prochaine et que son développement progresse bien. Sur le plan stratégique, Apple n'exclut pas des acquisitions dans le domaine de l'IA pour accélérer le déploiement de sa feuille de route.D'après un article de Bloomberg , Apple pourrait coll aborer avec Google pour intégrer une fonction de recherche par IA directement dans Siri . Sundar Pichai a également confirmé l'année dernière que l'entreprise travaillait sur la compatibilité de Gemini avec l'iPhone .
Au quatrième trimestre, Apple a annoncé un chiffre d'affaires de 102,5 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % sur un an. Cette situation financière solide permettra à l'entreprise de Cupertino de maintenir ses investissements dans l'IA et de nouer d'éventuels partenariats. En résumé, l'iPhone a généré 49,03 milliards de dollars, le Mac 8,72 milliards et l'iPad 6,95 milliards. Les services ont atteint 28,8 milliards de dollars, confirmant l'importance des abonnements tels qu'Apple TV , Apple Music , Fitness+ et Arcade . La nouvelle gamme iPhone 17 est arrivée le mois dernier avec l'iPhone Air , présenté comme le plus fin de la série, ainsi que les iPhone 17 et 17 Pro . Cette année, certaines fonctionnalités auparavant réservées aux modèles Pro, comme l'écran toujours allumé et ProMotion , sont désormais disponibles sur le modèle de base. Apple a également lancé des iPad Pro, des MacBook Pro et des Vision Pro mis à jour , tous dotés de caractéristiques techniques améliorées grâce à la puce M5 . Ce renouvellement progressif de la gamme s'inscrit dans sa stratégie d'améliorations incrémentales.
