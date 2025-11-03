Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Après ChatGPT, Siri se tourne vers Gemini et s'ouvre à de nouveaux partenaires.
Publié le: 03/11/2025 @ 17:34:25: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSDans une interview accordée à CNBC , Tim Cook a confirmé qu'Apple entendait intégrer davantage d'outils d'IA au fil du temps. ChatGPT est déjà intégré à Siri , ce qui indique que la plateforme n'est plus un système fermé comme auparavant. On parle également d'une intégration avec Google Gemini , et des rumeurs circulent concernant Anthropic et Perplexity . Ce n'est pas vraiment une surprise : l'année dernière, Craig Federighi avait évoqué la possibilité d'utiliser différents modèles, citant Gemini comme exemple. Cook a ajouté que la nouvelle version de Siri est prévue pour l'année prochaine et que son développement progresse bien. Sur le plan stratégique, Apple n'exclut pas des acquisitions dans le domaine de l'IA pour accélérer le déploiement de sa feuille de route.D'après un article de Bloomberg , Apple pourrait coll aborer avec Google pour intégrer une fonction de recherche par IA directement dans Siri . Sundar Pichai a également confirmé l'année dernière que l'entreprise travaillait sur la compatibilité de Gemini avec l'iPhone .

Au quatrième trimestre, Apple a annoncé un chiffre d'affaires de 102,5 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % sur un an. Cette situation financière solide permettra à l'entreprise de Cupertino de maintenir ses investissements dans l'IA et de nouer d'éventuels partenariats. En résumé, l'iPhone a généré 49,03 milliards de dollars, le Mac 8,72 milliards et l'iPad 6,95 milliards. Les services ont atteint 28,8 milliards de dollars, confirmant l'importance des abonnements tels qu'Apple TV , Apple Music , Fitness+ et Arcade . La nouvelle gamme iPhone 17 est arrivée le mois dernier avec l'iPhone Air , présenté comme le plus fin de la série, ainsi que les iPhone 17 et 17 Pro . Cette année, certaines fonctionnalités auparavant réservées aux modèles Pro, comme l'écran toujours allumé et ProMotion , sont désormais disponibles sur le modèle de base. Apple a également lancé des iPad Pro, des MacBook Pro et des Vision Pro mis à jour , tous dotés de caractéristiques techniques améliorées grâce à la puce M5 . Ce renouvellement progressif de la gamme s'inscrit dans sa stratégie d'améliorations incrémentales.
Sous Windows 11, les comptes locaux auro... »« Half-Life 3 serait bientôt annoncé ave...
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-10iOS 26.1 corrige Liquid Glass : il améliore enfin la lisibilité.
01-10La nouvelle version iOS 26 est désormais disponible en téléchargement. Voici les changements :
18-09La sortie d'iOS 26 a eu un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.
17-09La mise à jour vers iOS 26 pourrait endommager la batterie des anciens iPhones, prévient Apple
11-08macOS lancé avec succès sur iPhone  1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Lost Twins 2 (PS5) - Les jumeaux Abi et Ben sont à nouveau perdus
Google Google
Précision ou rapidité ? La nouvelle fonctionnalité de Google Traduction vous place face à un choix difficile.
Windows Windows
Sous Windows 11, les comptes locaux auront une durée de vie très courte : les dernières astuces pour l’éviter
iOS iOS
Après ChatGPT, Siri se tourne vers Gemini et s'ouvre à de nouveaux partenaires.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Half-Life 3 serait bientôt annoncé avec une bande-annonce.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?