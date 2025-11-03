Half-Life 3 serait bientôt annoncé avec une bande-annonce.

Publié le: 03/11/2025 @ 15:18:35: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Le mystère autour de Half-Life 3 pourrait enfin être résolu. Après des années de silence et de faux espoirs, de nouvelles rumeurs laissent entendre que Valve s'apprête à lever le voile sur une bande-annonce officielle imminente . La source de cette rumeur est Tyler McVicker, un informateur réputé pour avoir déjà fourni des informations fiables sur les projets de Valve. D'après McVicker, la société de Gabe Newell travaille activement sur la bande-annonce, qui pourrait être diffusée dès novembre. Le plus intéressant concerne cependant la stratégie de lancement : Valve a toujours eu tendance à ne présenter ses jeux que lorsque leur développement est très avancé, ce qui rend plausible une sortie peu après l'annonce. C'est la même approche qui a été adoptée pour Half-Life: Alyx, annoncé seulement quelques mois avant sa sortie. Parallèlement, McVicker a analysé en détail la dernière mise à jour du moteur Source 2, introduite avec Counter-Strike 2 le 15 octobre. Outre des optimisations générales, la mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités techniques suspectes, telles qu'un système de dégâts avancé pour les ennemis non humanoïdes et une simulation de particules asynchrone influencée par le vent, que le divulgateur suggère être liées à Half-Life 3, connu en interne sous le nom de code « HLX ». Une autre découverte concerne l'ajout de ressources étiquetées « science », un détail qui a alimenté les spéculations quant à un lien avec la franchise Half-Life. McVicker estime que le développement est désormais dans sa phase finale de peaufinage, à tel point qu'aucun ajout majeur n'est prévu. Malgré l'absence de confirmation officielle, l'intérêt pour Half-Life 3 n'a jamais été aussi vif. Valve a récemment refondu le site web dédié au jeu, un geste que de nombreux fans interprètent comme un signe concret d'activité en coulisses.
