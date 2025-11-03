Un YouTubeur recrée le prototype original de la Xbox première du nom

Lors de la présentation du prototype de la Xbox originale, la console, alors inachevée, semblait tout droit sortie du futur. Son X argenté étincelant, avec son design inspiré d'un réacteur nucléaire, a captivé le monde du jeu vidéo et a clairement démontré que Microsoft était un nouvel acteur majeur, prêt à bouleverser le marché. Aujourd'hui, le youtubeur « Macho Nacho Productions » a recréé ce prototype. Découvrez le résultat impressionnant dans la vidéo : Grâce à de l'aluminium fabriqué sur mesure et à des composants internes légèrement améliorés, le YouTubeur est parvenu à créer une réplique quasi identique et fonctionnelle. Son coût s'est élevé à moins de 6 000 $, bien en deçà des 18 000 $ d'origine, qui, compte tenu de l'inflation, auraient dû doubler depuis. Pour déterminer les dimensions exactes, des images de manettes ont servi de référence, et des photos de la console originale exposée à New York ont également été prises.
