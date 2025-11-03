Se connecter  
Un YouTubeur recrée le prototype original de la Xbox première du nom
Publié le: 03/11/2025 @ 15:11:35: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLors de la présentation du prototype de la Xbox originale, la console, alors inachevée, semblait tout droit sortie du futur. Son X argenté étincelant, avec son design inspiré d'un réacteur nucléaire, a captivé le monde du jeu vidéo et a clairement démontré que Microsoft était un nouvel acteur majeur, prêt à bouleverser le marché. Aujourd'hui, le youtubeur « Macho Nacho Productions » a recréé ce prototype. Découvrez le résultat impressionnant dans la vidéo : Grâce à de l'aluminium fabriqué sur mesure et à des composants internes légèrement améliorés, le YouTubeur est parvenu à créer une réplique quasi identique et fonctionnelle. Son coût s'est élevé à moins de 6 000 $, bien en deçà des 18 000 $ d'origine, qui, compte tenu de l'inflation, auraient dû doubler depuis. Pour déterminer les dimensions exactes, des images de manettes ont servi de référence, et des photos de la console originale exposée à New York ont ​​également été prises.

