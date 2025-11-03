Les pays européens ont entamé le déploiement à grande échelle de la plateforme Matrix, un système de messagerie décentralisé et open source conçu pour remplacer les applications populaires appartenant à des entreprises étrangères. Ce projet revêt une importance stratégique croissante. Son objectif est de renforcer l'indépendance numérique de l'Europe et de limiter l'influence de services tels que WhatsApp, Telegram et Signal. Le système Matrix est déjà testé dans plus de vingt agences gouvernementales et institutions publiques. Les fonctionnaires et employés sont en première ligne de son déploiement et l'utilisent au quotidien. Conçu pour réduire les risques d'espionnage et de fuite de données, il suscite toutefois des interrogations : certains craignent qu'il ne devienne un outil de contrôle social.
La France a été le premier pays à déployer Matrix à l'échelle nationale. Le gouvernement l'utilise via l'application Tchap, lancée en 2019 comme messagerie interne pour l'administration. Cependant, le projet a connu son lot d'incidents, avec un piratage survenu seulement deux jours après son lancement. Depuis, Tchap a bénéficié de nombreuses améliorations et compte aujourd'hui plus de 600 000 utilisateurs quotidiens. Fin octobre 2025, la France est devenue le premier pays au monde à rejoindre la Fondation Matrix.org en tant que membre Argent. Cette adhésion formelle, soumise à une cotisation annuelle, témoigne d'un engagement en faveur du développement d'une norme de communication ouverte. À l'instar de la France, d'autres pays s'intéressent à Matrix. L'Allemagne l'intègre à ses systèmes de communication au sein des établissements de santé et de l'administration publique. En Suède, une application nationale basée sur Matrix est en cours de développement ; elle vise à garantir la maîtrise totale des données des utilisateurs et à rendre le pays indépendant des plateformes commerciales.
La Commission européenne s'intéresse également à ce projet. Elle teste un système de messagerie basé sur Matrix, destiné à fournir un canal de communication de secours en cas de défaillance des systèmes existants. Cette démarche fait notamment suite à la panne de Signal, un service de messagerie temporairement indisponible dans le monde entier en octobre 2025 après une série de problèmes d'infrastructure chez Amazon. Matrix fonctionne selon une architecture décentralisée, éliminant ainsi la dépendance à des serveurs individuels. Contrairement à Signal, même une panne prolongée du nœud principal ne paralyse pas l'ensemble du système. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs peuvent continuer à communiquer même si une partie du réseau est hors service.
Les responsables politiques européens présentent Matrix comme le fondement de l'indépendance numérique et de la protection des données. Cependant, derrière ce discours se cache un autre objectif : étendre le contrôle sur les communications privées des citoyens. Dans le cadre de l'initiative « Contrôle des conversations », l'Union européenne envisage la surveillance obligatoire des messages des utilisateurs. L'ironie est que les gouvernements s'efforcent de créer un environnement de communication sécurisé pour les responsables tout en soutenant des projets susceptibles de permettre une surveillance généralisée de la société. Si Matrix devient un standard en Europe, sa nature décentralisée pourrait paradoxalement être exploitée pour mettre en place une surveillance encore plus centralisée.
