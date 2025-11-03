AMD va-t-elle cesser de publier des pilotes graphiques pour Windows 10 ? L’entreprise s’exprime sur le sujet.

Se connecter  
Publié le: 03/11/2025 @ 15:07:53: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDAMD traverse une période difficile. Le fabricant a d'abord interrompu le support des cartes graphiques RX 5000 et RX 6000 en termes d'optimisation des jeux et de nouvelles fonctionnalités, avant de revenir sur sa décision suite aux critiques . Ensuite, le pilote graphique a omis de mentionner la compatibilité avec Windows 10. AMD serait-il en train d'abandonner les anciens logiciels Microsoft ? Au départ, la documentation de mise à jour ne contenait pas d'informations concernant Windows 10, ce qui pouvait laisser penser qu'AMD avait cessé de prendre en charge ce système d'exploitation. Cette situation a suscité l'inquiétude de nombreux utilisateurs, notamment ceux qui n'avaient pas encore effectué la mise à niveau vers Windows 11. AMD a rapidement réagi, précisant que même si Windows 10 n'est plus explicitement mentionné dans la documentation de ses pilotes, l'entreprise continue d'assurer un support complet pour ce système d'exploitation. Ce point reste inchangé malgré l'absence de support de Microsoft. Par conséquent, les mises à jour des pilotes, y compris Adrenalin Edition 25.10.2, continueront d'être mises à jour.

AMD explique que l'absence de mention de Windows 10 dans la documentation est due au fait que le système est déjà en phase de « fin de vie », conformément au plan de Microsoft. Cependant, cela ne signifie pas qu'AMD a abandonné Windows 10. Les pilotes resteront compatibles avec ce système et les utilisateurs pourront continuer à utiliser Windows 10 sans se soucier d'un manque de support. C’est une bonne nouvelle pour les personnes qui n’ont pas encore effectué la mise à niveau vers Windows 11 pour diverses raisons, telles que des limitations matérielles ou des préférences personnelles. Pour les utilisateurs de cartes graphiques AMD, il n'y a pas d'urgence à passer à un système d'exploitation plus récent, car la prise en charge de Windows 10 restera disponible pendant longtemps.
