FlyOOBE, qui permet de contourner les exigences système de Windows 11, émet un avertissement de sécurité urgent

FlyOOBE, qui permet de contourner les exigences système de Windows 11, émet un...
Publié le: 03/11/2025 @ 15:04:23: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLe développeur de l'application FlyOOBE, qui permet de contourner les exigences système de Windows 11 sur les ordinateurs non compatibles, a émis un avertissement de sécurité urgent. Un site web non officiel distribuant des versions potentiellement malveillantes du programme a été découvert. FlyOOBE est un outil open source permettant d'installer Windows 11 sur des ordinateurs anciens ne répondant pas aux exigences officielles de Microsoft. Les dernières mises à jour permettent même de mettre à niveau des systèmes équipés de processeurs non pris en charge. L'application propose également des fonctionnalités d'optimisation, comme la suppression des composants système inutiles, ce qui peut améliorer considérablement les performances sur du matériel d'entrée de gamme. Le développeur de l'application a émis une alerte de sécurité mettant en garde les utilisateurs contre le téléchargement de FlyOOBE depuis flyoobe.net. « Il s'agit d'une source non officielle susceptible d'héberger des versions modifiées ou malveillantes du programme. Ce site n'est en aucun cas affilié à moi ni aux sites web officiels du projet », a-t-il précisé.

Curieusement, le site web non officiel affirme dans sa FAQ que les fichiers téléchargés depuis celui-ci sont parfaitement sûrs. Il s'agit d'une tactique classique employée par les distributeurs de logiciels malveillants pour endormir la vigilance des utilisateurs. La seule source sûre pour télécharger FlyOOBE est le dépôt GitHub officiel du projet. Pour compliquer encore la situation, même l'application originale est parfois signalée à tort comme une menace par les antivirus. La dernière version de FlyOOBE apporte de nombreuses améliorations, notamment la séparation de l'outil de mise à niveau du système (désormais appelé UpgradeOOBE/Flyby11) de l'application principale. L'application entière a été modernisée et fonctionne de manière plus fluide grâce à des optimisations de code. Nous vous rappelons de télécharger les logiciels uniquement à partir de sources officielles, et dans le cas de FlyOOBE, il s'agit uniquement de GitHub .
