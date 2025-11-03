Musk annonce une voiture volante. Il est temps de passer votre brevet de pilote.

Publié le: 03/11/2025 @ 15:02:03: Par Nic007 Dans "Programmation"
Dans le dernier épisode du podcast « Joe Rogan Experience », Elon Musk a une fois de plus surpris le public. Le PDG de Tesla, SpaceX et Neuralink a révélé que son entreprise pourrait dévoiler un prototype de voiture volante avant la fin de l'année. Bien que Musk n'ait donné aucun détail, sa déclaration a suscité une avalanche de réactions. La conversation avec Joe Rogan a débuté par une question sur le sort de la Tesla Roadster de deuxième génération, une supercar électrique dévoilée pour la première fois en 2017. À l'époque, Musk avait promis que les livraisons commenceraient en 2020, mais le projet n'a cessé d'être repoussé depuis. Parallèlement, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, s'est plaint sur les réseaux sociaux des difficultés rencontrées pour récupérer un acompte de 50 000 $ versé en 2018. Au lieu d'aborder l'état d'avancement du Roadster, Musk a brusquement changé de sujet, parlant de la « démonstration inoubliable d'un prototype » d'un véhicule capable de… voler. « Mon ami Peter Thiel a un jour fait remarquer que le futur était censé être fait de voitures volantes, et pourtant, nous n'en avons pas. Je pense que si Peter veut une voiture volante, nous devrions pouvoir en acheter une », a déclaré Musk. Musk n'a pas souhaité trop en dévoiler, mais a décrit le projet comme utilisant une technologie « vraiment incroyable ». Il a également admis ne pas être certain qu'on puisse le qualifier de voiture à part entière, « mais ça y ressemble ». Il n'a pas répondu aux questions de Rogan concernant la présence d'ailes repliables ou la capacité du véhicule à décoller et atterrir verticalement (VTOL), à l'instar des drones et des concepts de taxis aériens actuels.
Elon Musk parle de véhicules volants depuis des années. Dès 2014, il suggérait que de tels engins pourraient faire partie intégrante de l'avenir du design automobile. Cependant, sa réputation en matière de respect des délais laisse à désirer. Les exemples abondent : la Tesla Roadster n'est toujours pas en production et le premier vol de la fusée Falcon Heavy a eu lieu cinq ans plus tard que prévu. Par ailleurs, même si la nouvelle « voiture volante » de Tesla n'est qu'un prototype, elle pourrait constituer un nouveau projet ambitieux pour l'entreprise de Musk, contribuant ainsi à restaurer la confiance des investisseurs, récemment ébranlée. Les experts soulignent toutefois que la mise au point d'un véhicule volant conforme aux normes de sécurité routière et aérienne représente un défi technologique et réglementaire considérable. Même si Tesla parvient à proposer un produit spectaculaire, il pourrait s'écouler des années entre la présentation du prototype et la production en série.
