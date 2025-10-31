ATARI 2600+ Ã‰dition PAC-MAN maintenant disponible

Atari et Plaion Replai annoncent la sortie de l' Atari 2600+ Ã‰dition PAC-MAN , une toute nouvelle version de la console lÃ©gendaire inspirÃ©e par l'un des personnages les plus emblÃ©matiques du jeu vidÃ©o. Disponible dÃ¨s maintenant, elle sortira le vendredi 31 octobre 2025 et rÃ©unira deux gÃ©ants de l'histoire du jeu vidÃ©o juste Ã temps pour Halloween : la nuit idÃ©ale pour cÃ©lÃ©brer la chasse aux fantÃ´mes sans fin de PAC-MAN. L'Atari 2600+ Ã‰dition PAC-MAN est une version revisitÃ©e avec soin de la console qui a marquÃ© le jeu vidÃ©o Ã domicile pour toute une gÃ©nÃ©ration. Arborant dÃ©sormais le jaune emblÃ©matique de PAC-MAN et des icÃ´nes de personnages illuminÃ©es en faÃ§ade, cette Ã©dition collector allie un design rÃ©tro authentique Ã des fonctionnalitÃ©s modernes telles que la sortie HDMI, l'alimentation USB-C et la compatibilitÃ© avec plusieurs formats d'image (4:3 / 16:9). Chaque boÃ®te contient le module PAC-MAN Double Feature, offrant aux joueurs deux faÃ§ons de revivre le jeu classique qui a tout dÃ©clenchÃ© :
- PAC-MAN 2600 : La version originale sur console de salon qui a fait dÃ©couvrir le labyrinthe de PAC-MAN Ã des millions de joueurs.
- PAC-MAN 7800 : Une toute nouvelle version de style arcade, fidÃ¨lement recrÃ©Ã©e pour l'Ã¨re moderne.
Chaque console inclut Ã©galement un joystick sans fil PAC-MAN CX-40+ (jaune), une rÃ©interprÃ©tation de la manette la plus emblÃ©matique d'Atari.
