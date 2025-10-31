Test Tormented Souls II (PS5) - Un survival d'horreur Ã  l'ancienne pour Halloween

PubliÃ© le: 31/10/2025 @ 19:39:28: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
En 2021, les fans du genre survival horror de l'Ã©poque de la premiÃ¨re console PlayStation ont Ã©tÃ© divertis par la sortie de Tormented Souls., un jeu qui Ã©voque la nostalgie des premiers Resident Evil et Silent Hill . Cette annÃ©e, le dÃ©veloppeur Dual Effect poursuit l'aventure de Caroline Walker avec Tormented Souls 2, conservant l'atmosphÃ¨re et le style de jeu du jeu prÃ©cÃ©dent. Ceux qui n'ont pas jouÃ© au prÃ©cÃ©dent opus pourraient trouver l'histoire confuse au dÃ©but, mais elle se dÃ©voile progressivement vers la fin. Caroline cherche de l'aide pour sa sÅ“ur Anna, atteinte d'une mystÃ©rieuse maladie, en se rendant au monastÃ¨re de Villa Hess, dans le sud du Chili. Ã€ leur insu, l'abbesse attendait leur arrivÃ©e et a kidnappÃ© Anna pour un sacrifice rituel. Caroline doit Ã nouveau affronter le cauchemar vÃ©cu dans la saison prÃ©cÃ©dente et tenter de libÃ©rer Anna des griffes de la secte. En jouant Ã Tormented Souls 2, vous aurez l'impression de regarder un film d'horreur des annÃ©es 80 et 90, avec des dialogues ironiques et des personnages dont les caractÃ©ristiques sont Ã©videntes dÃ¨s la premiÃ¨re apparition. Inutile donc de vous creuser la tÃªte pour comprendre l'histoire ; concentrez-vous simplement sur les mÃ©canismes de jeu et la rÃ©solution des diffÃ©rentes Ã©nigmes. Si vous avez jouÃ© aux trois premiers Resident Evil, vous connaissez l'angle de camÃ©ra fixe et les mouvements des personnages qui suivent le stick analogique ou la croix directionnelle, familiers aux fans du genre classique du survival horror. Nous avons trouvÃ© le jeu plus confortable avec la croix directionnelle, car cela nous rappelait notre premiÃ¨re expÃ©rience avec Resident Evil sur PlayStation 1, mais nous avons parfois dÃ» utiliser le stick analogique pour rÃ©soudre des Ã©nigmes ou combiner des Ã©lÃ©ments d'armes.
Liens
Lire l'article (1 Clics)
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©