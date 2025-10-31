Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Tormented Souls II (PS5) - Un survival d'horreur Ã  l'ancienne pour Halloween
PubliÃ© le: 31/10/2025 @ 19:39:28: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osEn 2021, les fans du genre survival horror de l'Ã©poque de la premiÃ¨re console PlayStation ont Ã©tÃ© divertis par la sortie de Tormented Souls., un jeu qui Ã©voque la nostalgie des premiers Resident Evil et Silent Hill . Cette annÃ©e, le dÃ©veloppeur Dual Effect poursuit l'aventure de Caroline Walker avec Tormented Souls 2, conservant l'atmosphÃ¨re et le style de jeu du jeu prÃ©cÃ©dent. Ceux qui n'ont pas jouÃ© au prÃ©cÃ©dent opus pourraient trouver l'histoire confuse au dÃ©but, mais elle se dÃ©voile progressivement vers la fin. Caroline cherche de l'aide pour sa sÅ“ur Anna, atteinte d'une mystÃ©rieuse maladie, en se rendant au monastÃ¨re de Villa Hess, dans le sud du Chili. Ã€ leur insu, l'abbesse attendait leur arrivÃ©e et a kidnappÃ© Anna pour un sacrifice rituel. Caroline doit Ã  nouveau affronter le cauchemar vÃ©cu dans la saison prÃ©cÃ©dente et tenter de libÃ©rer Anna des griffes de la secte. En jouant Ã  Tormented Souls 2, vous aurez l'impression de regarder un film d'horreur des annÃ©es 80 et 90, avec des dialogues ironiques et des personnages dont les caractÃ©ristiques sont Ã©videntes dÃ¨s la premiÃ¨re apparition. Inutile donc de vous creuser la tÃªte pour comprendre l'histoire ; concentrez-vous simplement sur les mÃ©canismes de jeu et la rÃ©solution des diffÃ©rentes Ã©nigmes. Si vous avez jouÃ© aux trois premiers Resident Evil, vous connaissez l'angle de camÃ©ra fixe et les mouvements des personnages qui suivent le stick analogique ou la croix directionnelle, familiers aux fans du genre classique du survival horror. Nous avons trouvÃ© le jeu plus confortable avec la croix directionnelle, car cela nous rappelait notre premiÃ¨re expÃ©rience avec Resident Evil sur PlayStation 1, mais nous avons parfois dÃ» utiliser le stick analogique pour rÃ©soudre des Ã©nigmes ou combiner des Ã©lÃ©ments d'armes.
ATARI 2600+ Ã‰dition PAC-MAN maintenant ... »« ChatGPT 6 s'appellera Â« 6-7 Â». Seuls l...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
30-10Test Ninja Gaiden 4 (PS5) - Tokyo dystopique et nouveaux hÃ©ros.
30-10AstÃ©rix & ObÃ©lix : Mission Babylon est disponible sur PC et consoles
29-10Le PlayStation Portal permettra bientÃ´t le streaming de jeux.
29-10Test Frostpunk 2 (PS5) - Une adaptation console globalement rÃ©ussie
28-10Test Agatha Christie : Mort sur le Nil (PS5) - Hercule Poirot change d'Ã©poque
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Consoles Consoles
ATARI 2600+ Ã‰dition PAC-MAN maintenant disponible
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test Tormented Souls II (PS5) - Un survival d'horreur Ã  l'ancienne pour Halloween
Programmation Programmation
ChatGPT 6 s'appellera Â« 6-7 Â». Seuls les jeunes comprendront.
Intel Intel
Intel s'associe Ã  BOE pour les Ã©crans de nouvelle gÃ©nÃ©ration
Apple Apple
Les ventes de l'iPhone 17 sont infÃ©rieures aux prÃ©visions des analystes.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?