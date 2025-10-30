Test Ninja Gaiden 4 (PS5) - Tokyo dystopique et nouveaux hÃ©ros.

PubliÃ© le: 30/10/2025 @ 19:34:51: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
AprÃ¨s treize ans de silence, la saga Ninja Gaiden revient enfin sur nos consoles avec un quatriÃ¨me volet qui a suscitÃ© un vif intÃ©rÃªt avant mÃªme sa sortie. La collaboration entre PlatinumGames et Team Ninja promettait des Ã©tincelles, et le rÃ©sultat final est un jeu d'action qui sait nous faire transpirer comme des fous . dans ce reboot d'un jeu vidÃ©o emblÃ©matique. L'histoire de Ninja Gaiden 4 dÃ©marre d'emblÃ©e, nous propulsant littÃ©ralement dans un train fonÃ§ant vers Tokyo . Yakumo , un jeune ninja du Clan du Corbeau, s'est vu confier une mission apparemment simple : tuer Seori , la prÃªtresse soupÃ§onnÃ©e d'Ãªtre responsable de la dÃ©vastation qui a frappÃ© la capitale japonaise. Des annÃ©es auparavant, le Dragon Noir avait Ã©tÃ© invoquÃ© et, malgrÃ© les efforts de Ryu Hayabusa pour l'arrÃªter, ses restes sont restÃ©s accrochÃ©s aux gratte-ciel de la ville, gÃ©nÃ©rant une pluie acide maudite qui a transformÃ© Tokyo en un paysage infernal peuplÃ© de crÃ©atures dÃ©moniaques. Le Clan du Corbeau a toujours vÃ©cu dans l'ombre du plus cÃ©lÃ¨bre Clan Hayabusa , et cette mission reprÃ©sente l'occasion de rÃ©demption tant attendue. Une prophÃ©tie annonce la purification du Dragon Noir par un membre du Clan du Corbeau . Yakumo se lance donc, convaincu qu'il doit Ã©liminer la prÃªtresse pour sauver le monde. Bien sÃ»r, les choses ne se passent pas exactement comme on le lui a dit, et il dÃ©couvrira bientÃ´t que Seori pourrait bien Ãªtre le seul espoir d'Ã©liminer dÃ©finitivement la menace du Dragon Noir . DÃ¨s lors, une Ã©trange alliance se noue entre le ninja et la prÃªtresse. L'objectif est de dÃ©truire une sÃ©rie de sceaux magiques qui ancrent les restes du dragon Ã la rÃ©alitÃ©. Ce voyage Ã travers un Tokyo dÃ©vastÃ© , transformÃ© en un paysage cauchemardesque, constitue la trame narrative du jeu, qui se dÃ©roule en vingt chapitres regroupÃ©s en six actes. L'intrigue n'est pas le vÃ©ritable point fort du jeu, et il faut le prÃ©ciser. Il s'agit d'un procÃ©dÃ© narratif conÃ§u pour justifier une sÃ©rie interminable de combats de plus en plus brutaux contre des ennemis de plus en plus dangereux. Ne vous attendez donc pas Ã des rebondissements mÃ©morables ni Ã un dÃ©veloppement approfondi des personnages, car ce n'est pas le but du jeu. L'atmosphÃ¨re sombre et le ton futuriste confÃ¨rent nÃ©anmoins Ã cette aventure une identitÃ© distincte, mÃªme si le choix de tout situer dans un environnement urbain et technologique rÃ©duit la variÃ©tÃ© visuelle et thÃ©matique qui caractÃ©risait les prÃ©cÃ©dents volets.
