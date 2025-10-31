ChatGPT 6 s'appellera Â« 6-7 Â». Seuls les jeunes comprendront.

PubliÃ© le: 31/10/2025 @ 19:24:14: Par Nic007 Dans "Programmation"
Sam Altman, PDG d'OpenAI, a annoncÃ© sur Platform X que la prochaine version de ChatGPT, ChatGPT 6, s'appellera Â« GPT 6-7 Â». MÃªme si l'annonce est peut-Ãªtre une plaisanterie, le timing est parfait : l'expression Â« 6 7 Â» vient d'Ãªtre dÃ©signÃ©e mot de l'annÃ©e 2025 par Dictionary.com. Si vous n'avez jamais entendu ce terme, vous n'Ãªtes pas seul. Â« 6-7 Â» (prononcÃ© Â« six-sept Â», et non Â« soixante-sept Â») est un argot de la gÃ©nÃ©ration Alpha qui a fait fureur sur TikTok en 2025. L'expression a gagnÃ© en popularitÃ© grÃ¢ce Ã la chanson Â« Doot Doot (6 7) Â» de Scrilli et aux innombrables mÃ¨mes mettant en scÃ¨ne des joueurs de basket et le fameux Â« 67 Kid Â». Si cette explication ne vous suffit pas, pas de souci , vous Ãªtes trop vieux. Le plus drÃ´le, c'est que personne (mÃªme les experts de Dictionary.com) ne parvient Ã comprendre ce que signifie rÃ©ellement Â« 6-7 Â». Et c'est bien lÃ le but : une expression volontairement absurde. Certains suggÃ¨rent que cela pourrait signifier Â« moyen Â», Â« peut-Ãªtre bien, peut-Ãªtre pas Â», ou simplement exprimer une indÃ©cision.
L'annonce d'Altman selon laquelle la prochaine version de ChatGPT s'appellera Â« GPT 6-7 Â» est peut-Ãªtre une plaisanterie, mais le timing est trop parfait pour Ãªtre ignorÃ©. Le PDG du leader mondial de l'IA fait rÃ©fÃ©rence Ã un terme argotique qui ne veut absolument rien dire, et cela suffit Ã capter l'attention des internautes. Ã€ l'heure oÃ¹ la gÃ©nÃ©ration Alpha crÃ©e son propre langage illogique, mÃªme les plus grandes entreprises technologiques doivent suivre les tendances. C'est tout simplement une question de marketing efficace. Â« GPT 6-7 Â» verra-t-il un jour le jour ? On ne sait pas encore. Peut-Ãªtre, peut-Ãªtre pas. 6-7, comme on dit.
