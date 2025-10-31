Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
ChatGPT 6 s'appellera Â« 6-7 Â». Seuls les jeunes comprendront.
PubliÃ© le: 31/10/2025 @ 19:24:14: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationSam Altman, PDG d'OpenAI, a annoncÃ© sur Platform X que la prochaine version de ChatGPT, ChatGPT 6, s'appellera Â« GPT 6-7 Â». MÃªme si l'annonce est peut-Ãªtre une plaisanterie, le timing est parfait : l'expression Â« 6 7 Â» vient d'Ãªtre dÃ©signÃ©e mot de l'annÃ©e 2025 par Dictionary.com. Si vous n'avez jamais entendu ce terme, vous n'Ãªtes pas seul. Â« 6-7 Â» (prononcÃ© Â« six-sept Â», et non Â« soixante-sept Â») est un argot de la gÃ©nÃ©ration Alpha qui a fait fureur sur TikTok en 2025. L'expression a gagnÃ© en popularitÃ© grÃ¢ce Ã  la chanson Â« Doot Doot (6 7) Â» de Scrilli et aux innombrables mÃ¨mes mettant en scÃ¨ne des joueurs de basket et le fameux Â« 67 Kid Â». Si cette explication ne vous suffit pas, pas de souci , vous Ãªtes trop vieux. Le plus drÃ´le, c'est que personne (mÃªme les experts de Dictionary.com) ne parvient Ã  comprendre ce que signifie rÃ©ellement Â« 6-7 Â». Et c'est bien lÃ  le but : une expression volontairement absurde. Certains suggÃ¨rent que cela pourrait signifier Â« moyen Â», Â« peut-Ãªtre bien, peut-Ãªtre pas Â», ou simplement exprimer une indÃ©cision.

L'annonce d'Altman selon laquelle la prochaine version de ChatGPT s'appellera Â« GPT 6-7 Â» est peut-Ãªtre une plaisanterie, mais le timing est trop parfait pour Ãªtre ignorÃ©. Le PDG du leader mondial de l'IA fait rÃ©fÃ©rence Ã  un terme argotique qui ne veut absolument rien dire, et cela suffit Ã  capter l'attention des internautes. Ã€ l'heure oÃ¹ la gÃ©nÃ©ration Alpha crÃ©e son propre langage illogique, mÃªme les plus grandes entreprises technologiques doivent suivre les tendances. C'est tout simplement une question de marketing efficace. Â« GPT 6-7 Â» verra-t-il un jour le jour ? On ne sait pas encore. Peut-Ãªtre, peut-Ãªtre pas. 6-7, comme on dit.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
29-10ChatGPT dÃ©tecte la dÃ©pression mieux que vous ne le pensez. Les psychiatres le confirment.
24-10L'IA rÃ©Ã©crit l'actualitÃ© (et se trompe souvent) : une Ã©tude accuse Google et ChatGPT
23-10ChatGPT quitte WhatsApp, mais nous avons 3 mois pour sauvegarder nos discussions
23-10Nvidia va dans l'espace. Ils prÃ©parent le premier centre de donnÃ©es en orbite.
23-10Elon Musk veut une armÃ©e de robots. Il lui faut juste mille milliards de dollars.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Programmation Programmation
ChatGPT 6 s'appellera Â« 6-7 Â». Seuls les jeunes comprendront.
Intel Intel
Intel s'associe Ã  BOE pour les Ã©crans de nouvelle gÃ©nÃ©ration
Apple Apple
Les ventes de l'iPhone 17 sont infÃ©rieures aux prÃ©visions des analystes.
Social Social
TikTok ne sera pas interdit aux USA. La Chine approuve la vente de la plateforme.
MatÃ©riel MatÃ©riel
Les routeurs TP-Link font l'objet d'une enquÃªte du FBI et du Pentagone.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?