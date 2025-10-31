Intel s'associe Ã  BOE pour les Ã©crans de nouvelle gÃ©nÃ©ration

L'an dernier, le fabricant chinois d'Ã©crans BOE a lancÃ© la technologie Winning Display, dotÃ©e d'une frÃ©quence de rafraÃ®chissement de 1 Hz, qui rÃ©duit la consommation d'Ã©nergie de 65 %. Aujourd'hui, Intel annonce officiellement un partenariat avec BOE pour la mise en Å“uvre de cette technologie, ainsi que de deux autres solutions visant Ã amÃ©liorer l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique des ordinateurs portables. Selon Intel, ces nouvelles technologies basÃ©es sur l'intelligence artificielle optimiseront automatiquement la qualitÃ© d'image et la consommation d'Ã©nergie, garantissant ainsi aux utilisateurs une expÃ©rience visuelle optimale et une autonomie considÃ©rablement accrue.
BOE est l'un des plus grands fabricants d'Ã©crans au monde, produisant diffÃ©rents types de dalles (LCD, micro-LED et OLED) et revendiquant environ 30 % de la production mondiale d'Ã©crans LCD. La technologie de frÃ©quence de rafraÃ®chissement de 1 Hz est conÃ§ue pour rÃ©duire la consommation d'Ã©nergie lors de l'affichage de contenu statique. Par exemple, si l'utilisateur ne fait pas dÃ©filer la page ou n'interagit pas avec l'interface, le systÃ¨me rÃ©duit la frÃ©quence de rafraÃ®chissement Ã 1 Hz, prÃ©servant ainsi l'autonomie de la batterie. Intel utilisera Ã©galement la technologie d'affichage multifrÃ©quence (MFD), qui analyse le systÃ¨me d'exploitation et le GPU Intel afin d'adapter la frÃ©quence de rafraÃ®chissement de l'Ã©cran aux tÃ¢ches spÃ©cifiques. Ce systÃ¨me dÃ©termine en temps rÃ©el le contenu affichÃ© et ajuste la frÃ©quence de rafraÃ®chissement dans les zones appropriÃ©es.
