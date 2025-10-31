Se connecter  
Les ventes de l'iPhone 17 sont infÃ©rieures aux prÃ©visions des analystes.
PubliÃ© le: 31/10/2025 @ 19:20:20: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLes rÃ©sultats du segment iPhone d'Apple pour le quatriÃ¨me trimestre fiscal 2025 n'ont pas atteint les prÃ©visions des analystes, principalement en raison d'une baisse temporaire des ventes d'iPhone 17. Cependant, l'entreprise a non seulement expliquÃ© les raisons de ce recul, mais a Ã©galement prÃ©sentÃ© des perspectives trÃ¨s optimistes pour le trimestre en cours, qui s'achÃ¨ve en dÃ©cembre. Le chiffre d'affaires de l'iPhone s'est Ã©levÃ© Ã  49,03 milliards de dollars, contre 50,19 milliards attendus. Lors d'une confÃ©rence investisseurs, Tim Cook a indiquÃ© que cette baisse temporaire des ventes n'Ã©tait pas due Ã  une diminution de la demande, mais Ã  des contraintes d'approvisionnement : selon lui, l'entreprise connaÃ®t actuellement des ruptures de stock sur plusieurs modÃ¨les d'iPhone 17. M. Cook a Ã©galement dÃ©clarÃ© que la gamme iPhone 17 avait rencontrÃ© un succÃ¨s retentissant auprÃ¨s des clients, notamment l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro Max, une avancÃ©e majeure pour le fabricant de smartphones.

Le PDG d'Apple a soulignÃ© que l'intÃ©rÃªt pour la gamme d'appareils reste Ã©levÃ©, se disant satisfait de l'accueil rÃ©servÃ© aux produits et services de l'entreprise. Par ailleurs, la sociÃ©tÃ© anticipe un trimestre record, tant pour l'iPhone que pour l'ensemble de ses activitÃ©s. Les ventes devraient progresser de 10 Ã  12 % sur un an au cours du trimestre de dÃ©cembre, ce qui correspond aux prÃ©visions de certains analystes. Ces derniers confirment Ã©galement que la demande pour les nouveaux modÃ¨les phares est effectivement trÃ¨s forte, mais qu'Apple est tout simplement incapable de la satisfaire, ce qui entraÃ®ne une pÃ©nurie sur le marchÃ©.
