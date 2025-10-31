Se connecter  
TikTok ne sera pas interdit aux USA. La Chine approuve la vente de la plateforme.
PubliÃ© le: 31/10/2025 @ 15:32:44: Par Nic007 Dans "Social"
SocialLe feuilleton des activitÃ©s de TikTok aux Ã‰tats-Unis n'a que trop durÃ©, mais il touche Ã  sa fin. Il y a quelque temps, l'annonce du rachat des parts amÃ©ricaines de la plateforme par un groupe d'investisseurs locaux a Ã©tÃ© faite, et aujourd'hui, une bonne nouvelle vient d'arriver. L'avenir de TikTok aux Ã‰tats-Unis semble enfin se prÃ©ciser. Le secrÃ©taire au TrÃ©sor amÃ©ricain, Scott Bessent, a confirmÃ© que la Chine avait approuvÃ© un accord pour la vente des parts de la plateforme sur le marchÃ© amÃ©ricain, et que le processus devrait Ãªtre finalisÃ© dans les semaines et les mois Ã  venir. Bien qu'aucun accord n'ait Ã©tÃ© trouvÃ© lors des discussions entre Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping Ã  Kuala Lumpur, des dÃ©cisions concrÃ¨tes ont Ã©tÃ© prises concernant TikTok, propriÃ©tÃ© de la sociÃ©tÃ© chinoise ByteDance. C'est du moins ce qu'affirme Bessent, qui a dÃ©clarÃ© lors d'une interview accordÃ©e Ã  Fox Business Network que Â« l'accord concernant TikTok a Ã©tÃ© finalisÃ©, avec le consentement de la Chine Â».

ParallÃ¨lement, le ministÃ¨re chinois du Commerce a publiÃ© un communiquÃ© assurant que les autoritÃ©s traiteraient de maniÃ¨re appropriÃ©e les questions liÃ©es Ã  TikTok et aux Ã‰tats-Unis. En avril 2024, le prÃ©sident Biden a signÃ© la loi visant Ã  protÃ©ger les AmÃ©ricains contre les applications contrÃ´lÃ©es par un adversaire Ã©tranger, dÃ©signant TikTok comme une menace pour la sÃ©curitÃ© nationale contrÃ´lÃ©e par un adversaire Ã©tranger â€“ en l'occurrence, la Chine. ByteDance a reÃ§u l'ordre de vendre ses actifs amÃ©ricains Ã  une entitÃ© amÃ©ricaine, mais l'affaire a traÃ®nÃ© pendant des mois. Par consÃ©quent, aprÃ¨s son entrÃ©e en fonction comme prÃ©sident des Ã‰tats-Unis, Trump a prolongÃ© Ã  plusieurs reprises le dÃ©lai de vente de TikTok.
