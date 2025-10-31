Les routeurs TP-Link font l'objet d'une enquÃªte du FBI et du Pentagone.

D'aprÃ¨s les informations du Washington Post, le dÃ©partement du Commerce amÃ©ricain envisage d'interdire la vente des routeurs TP-Link aux Ã‰tats-Unis. Cette dÃ©cision serait le fruit de plusieurs mois de consultations interministÃ©rielles impliquant le DÃ©partement de la SÃ©curitÃ© intÃ©rieure, le DÃ©partement de la Justice et le DÃ©partement de la DÃ©fense (rÃ©cemment rebaptisÃ© DÃ©partement de la Guerre). Bien qu'aucune dÃ©cision officielle n'ait encore Ã©tÃ© prise, le dossier prend de l'ampleur et ses raisons sous-jacentes, comme dans de nombreux cas similaires, sont d'ordre politique et technologique. Selon des sources proches de l'administration amÃ©ricaine, la principale raison de cette interdiction potentielle serait d'ordre sÃ©curitaire. Bien que TP-Link se soit officiellement sÃ©parÃ©e de sa maison mÃ¨re chinoise, TP-Link Technologies, en 2022 et opÃ¨re dÃ©sormais comme une entitÃ© indÃ©pendante, certains responsables amÃ©ricains doutent de son absence rÃ©elle de liens avec PÃ©kin. D'aprÃ¨s des sources interrogÃ©es par le Washington Post, les services de renseignement amÃ©ricains craignent que, sous la pression, les autoritÃ©s chinoises ne contraignent l'entreprise Ã coopÃ©rer avec les services de renseignement locaux. ConcrÃ¨tement, cela pourrait se traduire, par exemple, par la mise Ã jour Ã distance du logiciel du routeur afin d'obtenir des donnÃ©es ou de crÃ©er des failles de sÃ©curitÃ©.
En rÃ©ponse Ã ces informations, un porte-parole de TP-Link a dÃ©clarÃ© que l'entreprise Â« n'a aucun lien avec le gouvernement de la RÃ©publique populaire de Chine Â» et que d'Ã©ventuelles sanctions n'affecteraient pas la Chine, mais la filiale amÃ©ricaine. Cette derniÃ¨re souligne qu'elle n'est pas soumise aux lois chinoises sur la coopÃ©ration en matiÃ¨re de renseignement et qu'elle opÃ¨re conformÃ©ment Ã la lÃ©gislation amÃ©ricaine. L'entreprise souligne que ses produits figurent parmi les plus populaires aux Ã‰tats-Unis et, selon des donnÃ©es internes, reprÃ©sentent environ 36 % du marchÃ© des routeurs. Cependant, d'anciens responsables de la cybersÃ©curitÃ©, dont Rob Joyce, affirment que la part de marchÃ© rÃ©elle pourrait atteindre 60 %, notamment en raison de la politique tarifaire agressive du fabricant.
L'affaire TP-Link s'inscrit dans le contexte plus large des tensions commerciales entre Washington et PÃ©kin. Ces derniÃ¨res annÃ©es, l'administration amÃ©ricaine a systÃ©matiquement restreint l'influence des entreprises technologiques chinoises sur son marchÃ©, et des mesures similaires avaient dÃ©jÃ Ã©tÃ© prises contre Huawei et ZTE. Cependant, la situation est cette fois-ci plus complexe, car TP-Link opÃ¨re officiellement comme une entreprise amÃ©ricaine. D'aprÃ¨s des sources du Washington Post, une Ã©ventuelle interdiction des routeurs TP-Link pourrait constituer un levier dans les nÃ©gociations commerciales en cours avec la Chine. MalgrÃ© quelques progrÃ¨s rÃ©cents dans les pourparlers entre les deux pays, TP-Link devrait rester un atout dans la stratÃ©gie de nÃ©gociation de l'administration amÃ©ricaine.
