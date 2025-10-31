La mise Ã  jour de Windows 11 transforme les ordinateurs en piÃ¨ges. Elle consomme la RAM Ã  une vitesse folle.

Se connecter  
La mise Ã  jour de Windows 11 transforme les ordinateurs en piÃ¨ges. Elle consom...
PubliÃ© le: 31/10/2025 @ 15:29:26: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLa mise Ã  jour KB5067036 Ã©tait censÃ©e amÃ©liorer les performances de Windows 11, mais elle a transformÃ© les ordinateurs en vÃ©ritables nids Ã  bugs. Au lieu d'amÃ©liorer la stabilitÃ© du systÃ¨me, elle a provoquÃ© une grave fuite de mÃ©moire vive (RAM) via le Gestionnaire des tÃ¢ches. Le 28 octobre 2025, Microsoft a publiÃ© le correctif KB5067036, prÃ©sentÃ© comme une nouvelle Ã©tape dans l'amÃ©lioration de Windows 11. Cette mise Ã  jour Ã©tait censÃ©e apporter un menu DÃ©marrer amÃ©liorÃ©, de nouvelles icÃ´nes de batterie, une interface utilisateur repensÃ©e pour l'Explorateur de fichiers et corriger plusieurs bogues. En pratique, elle risque de devenir l'une des mises Ã  jour les plus problÃ©matiques de l'histoire de Windows 11. AprÃ¨s l'installation du correctif, le Gestionnaire des tÃ¢ches se rÃ©plique en mÃ©moire vive. Ã€ chaque fermeture, au lieu de s'arrÃªter, il lance une nouvelle instance du processus taskmanager.exe. Ce processus se rÃ©pÃ¨te indÃ©finiment, jusqu'Ã  saturer la mÃ©moire. Des tests rÃ©alisÃ©s par des testeurs ont montrÃ© que sur 100 machines virtuelles concernÃ©es par la mise Ã  jour, 30 ont subi des plantages. Quelques tentatives d'ouverture du Gestionnaire des tÃ¢ches ont suffi Ã  ralentir l'ordinateur, puis Ã  l'arrÃªter brutalement.

Pour l'instant, le gÃ©ant de Redmond n'a fait aucun commentaire. Aucune alerte officielle n'a Ã©tÃ© publiÃ©e et aucun correctif n'est prÃ©vu. Les utilisateurs sont livrÃ©s Ã  eux-mÃªmes : pour Ã©viter la fuite de mÃ©moire, ils peuvent dÃ©sinstaller la mise Ã  jour KB5067036 ou Ã©viter d'ouvrir le Gestionnaire des tÃ¢ches. Cependant, le problÃ¨me est plus grave qu'il n'y paraÃ®t. D'aprÃ¨s les testeurs, il affecte toutes les versions de Windows 11 ayant reÃ§u la mise Ã  jour, quelle que soit la configuration matÃ©rielle. La vulnÃ©rabilitÃ© provient d'une modification de la logique du Gestionnaire des tÃ¢ches. Microsoft souhaitait corriger des problÃ¨mes antÃ©rieurs liÃ©s Ã  un regroupement incorrect des processus et Ã  des rapports d'utilisation des ressources erronÃ©s. Cependant, la modification du code a produit l'effet inverse : le processus ne ralentit pas Ã  l'arrÃªt et le systÃ¨me traite chaque instance comme un nouveau programme. Chaque instance du Gestionnaire des tÃ¢ches consomme environ 25 Mo de RAM. Sur les ordinateurs modernes, cela ne pose pas de problÃ¨me majeur, mais avec des dizaines de processus actifs, les ressources systÃ¨me s'Ã©puisent rapidement. DÃ¨s que le nombre d'instances dÃ©passe une centaine, le systÃ¨me devient instable et les applications en cours d'exÃ©cution commencent Ã  se bloquer.

Microsoft a prÃ©sentÃ© la mise Ã  jour KB5067036 comme un correctif amÃ©liorant la stabilitÃ©, les performances et la clartÃ© du systÃ¨me. Les modifications apportÃ©es Ã  l'interface, notamment les icÃ´nes de batterie colorÃ©es, le menu DÃ©marrer amÃ©liorÃ© et les fonctionnalitÃ©s actualisÃ©es de l'Explorateur de fichiers, Ã©taient censÃ©es symboliser la modernitÃ©. Au lieu de cela, les utilisateurs ont reÃ§u un loup dÃ©guisÃ© en agneau : une mise Ã  jour qui dÃ©truit l'une des fonctions d'administration essentielles de Windows. Certains experts soupÃ§onnent que ce bug rÃ©sulte d'un conflit entre le nouveau module de gestion des processus et le mÃ©canisme de sÃ©curitÃ© de Microsoft Defender. Le programme antivirus peut mal interprÃ©ter les opÃ©rations du Gestionnaire des tÃ¢ches, l'empÃªchant de se fermer et provoquant ainsi une duplication incontrÃ´lÃ©e des instances.

Les experts recommandent de dÃ©sinstaller temporairement la mise Ã  jour KB5067036. Vous pouvez le faire via le Panneau de configuration ou Windows Update. Vous pouvez Ã©galement fermer le Gestionnaire des tÃ¢ches depuis sa liste de processus : sÃ©lectionnez taskmanager.exe, faites un clic droit et choisissez Â« Fin de tÃ¢che Â». Le redÃ©marrage de l'ordinateur supprime les instances excÃ©dentaires de la mÃ©moire, mais ne corrige pas l'erreur. Ce n'est pas la premiÃ¨re fois qu'une mise Ã  jour de Windows 11 fait plus de mal que de bien. Par le passÃ©, des correctifs systÃ¨me ont supprimÃ© des fichiers essentiels, rendu des imprimantes inutilisables ou bloquÃ© l'accÃ¨s aux comptes. Chaque incident s'est soldÃ© de la mÃªme maniÃ¨re : un correctif dÃ©ployÃ© Ã  la hÃ¢te, une nouvelle vague de mÃ©contentement et un dÃ©bat sur la qualitÃ© des tests menÃ©s par Microsoft, une entreprise qui affirme depuis des mois que Windows 11 est Â« la version la plus stable jamais conÃ§ue Â».
