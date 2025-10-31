Vous comptez acheter un ordinateur portable prochainement ? Cette actualitÃ© dâ€™Intel va changer la donne.

Se connecter  
Publié le: 31/10/2025 @ 15:28:16: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes premiers rÃ©sultats des tests de performance des futurs processeurs Intel Panther Lake, la prochaine gÃ©nÃ©ration de puces mobiles bleues qui devraient Ã©quiper les ordinateurs portables dÃ©but 2026, sont apparus en ligne. Bien que le lancement soit encore dans quelques mois, les derniÃ¨res fuites de Laptopreview Club donnent un aperÃ§u de ce que l'on peut attendre de la version milieu de gamme de cette nouvelle plateforme. D'aprÃ¨s les donnÃ©es disponibles, le processeur Intel Core Ultra X7 358H a obtenu un score d'environ 20 000 points au test Cinebench R23, tandis que le Core Ultra X7 338H a atteint environ 16 000 points. Cela reprÃ©sente une diffÃ©rence d'environ 20 % entre les deux systÃ¨mes. Le site web ne fournit pas de rÃ©sultats exacts, mais seulement des valeurs arrondies ; ces rÃ©sultats donnent nÃ©anmoins une indication de la puissance de calcul de cette nouvelle gÃ©nÃ©ration de processeurs. Il convient de rappeler que ces systÃ¨mes font partie de la gamme de produits Panther Lake, qui comprend Ã  la fois des unitÃ©s de base telles que le Core Ultra 3 320U (2 cÅ“urs Performance + 4 cÅ“urs Ã  faible consommation d'Ã©nergie) et des modÃ¨les plus efficaces tels que le Core Ultra X9 388H, Ã©quipÃ© de 4 cÅ“urs P-Core, 8 cÅ“urs E-Core et 4 cÅ“urs LPE-Core.

Contrairement aux gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes, Panther Lake se concentre non seulement sur la puissance brute du processeur, mais aussi sur les performances du processeur graphique intÃ©grÃ© (iGPU). Les premiers tests indiquent que le nouveau FXe3 S pourrait offrir des performances Ã©quivalentes Ã  celles de la GeForce RTX 3050, un bond en avant considÃ©rable par rapport Ã  la gÃ©nÃ©ration actuelle de Meteor Lake. Cependant, comme le soulignent les analystes, le gain de performances du GPU pourrait se faire au dÃ©triment de la puissance du CPU. Selon des fuites, le Core Ultra X7 358H, Ã  consommation Ã©lectrique identique (environ 60-65 W), serait jusqu'Ã  10 % moins performant que le Core Ultra 255H de gÃ©nÃ©ration actuelle, qui a obtenu des scores compris entre 17 000 et 22 000 aux tests Cinebench R23. Cela laisse supposer qu'Intel a sacrifiÃ© une partie de la puissance brute du processeur au profit de l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et de performances graphiques accrues. Cette stratÃ©gie se justifie par la demande croissante de systÃ¨mes hybrides dotÃ©s de puissants iGPU.

Il est toutefois difficile de croire qu'Intel lancerait une nouvelle gÃ©nÃ©ration nettement moins performante que la prÃ©cÃ©dente. Par consÃ©quent, il est probable que les rÃ©sultats divulguÃ©s proviennent de prototypes ou de configurations de test Ã  faible consommation, ne reflÃ©tant pas les performances finales. Il est possible que les versions commerciales des processeurs Panther Lake offrent des performances bien supÃ©rieures, et que les donnÃ©es actuelles reprÃ©sentent un scÃ©nario pessimiste.
