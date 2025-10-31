Batterie faible ? Avec la nouvelle version de Google Maps, ce problème est résolu.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Batterie faible ? Avec la nouvelle version de Google Maps, ce problème est rés...
Publié le: 31/10/2025 @ 00:33:53: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle Maps va bientôt bénéficier d'un nouveau mode d'économie d'énergie qui sera utile dans les situations où la batterie du smartphone est faible mais où les utilisateurs ont tout de même besoin d'utiliser la navigation. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test dans la version bêta de l'application Google Maps pour Android. D'après le communiqué, le mode d'économie d'énergie fonctionnera indépendamment du mode d'économie de batterie de votre appareil et pourra être activé directement dans l'application. Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, Google Maps n'affiche que les informations essentielles, comme les prochains virages. L'écran de l'application devient monochrome et la plupart des éléments d'interface sont masqués afin d'économiser la batterie.

Cependant, certains craignent que cela aille trop loin, avec par exemple la suppression de noms de rues. Il est toutefois possible que Google apporte des modifications, car le graphique illustrant le mode d'économie d'énergie comporte désormais des champs de texte supplémentaires pouvant contenir d'autres informations. Le mode d'économie d'énergie devrait fonctionner en mode marche, conduite et vélo, mais il n'a pas encore été confirmé s'il sera compatible avec les transports en commun. Cette fonctionnalité prendra également en charge la navigation vocale, permettant ainsi aux utilisateurs d'entendre les instructions à suivre. Toutefois, il existe un risque que certaines de ces annonces soient manquées, notamment lors de longs trajets. Malheureusement, le mode paysage ne sera pas pris en charge. Pour économiser la batterie, vous devrez naviguer en mode portrait.
« Erreur de Google : de grossières contre...
Plus d'actualités dans cette catégorie
31-10Erreur de Google : de grossières contrefaçons apparaissent dans Discover
30-10Google bloque un projet open source sans explication : la communauté est indignée.
29-10Panique chez Gmail : Google explique une importante fuite de mots de passe
24-10Google Earth devient (vraiment) intelligent : Gemini prédit désormais les inondations et les ouragans
24-10Google réalise une percée quantique : Willow est 13 000 fois plus rapide qu'un supercalculateur
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Batterie faible ? Avec la nouvelle version de Google Maps, ce problème est résolu.
Google Google
Erreur de Google : de grossières contrefaçons apparaissent dans Discover
Matériel Matériel
Voici NEO, un nouveau robot humanoïde destiné à nous remplacer dans les tâches ménagères.
Navigateurs Navigateurs
Chrome affichera bientôt des avertissements pour tout site web ne proposant pas de connexion HTTPS sécurisée
Windows Windows
Windows 11 vérifiera automatiquement votre mémoire RAM à la recherche d'erreurs en cas d'écran bleu de la mort (BSOD).
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?