Batterie faible ? Avec la nouvelle version de Google Maps, ce problème est résolu.

Google Maps va bientôt bénéficier d'un nouveau mode d'économie d'énergie qui sera utile dans les situations où la batterie du smartphone est faible mais où les utilisateurs ont tout de même besoin d'utiliser la navigation. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test dans la version bêta de l'application Google Maps pour Android. D'après le communiqué, le mode d'économie d'énergie fonctionnera indépendamment du mode d'économie de batterie de votre appareil et pourra être activé directement dans l'application. Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, Google Maps n'affiche que les informations essentielles, comme les prochains virages. L'écran de l'application devient monochrome et la plupart des éléments d'interface sont masqués afin d'économiser la batterie.
Cependant, certains craignent que cela aille trop loin, avec par exemple la suppression de noms de rues. Il est toutefois possible que Google apporte des modifications, car le graphique illustrant le mode d'économie d'énergie comporte désormais des champs de texte supplémentaires pouvant contenir d'autres informations. Le mode d'économie d'énergie devrait fonctionner en mode marche, conduite et vélo, mais il n'a pas encore été confirmé s'il sera compatible avec les transports en commun. Cette fonctionnalité prendra également en charge la navigation vocale, permettant ainsi aux utilisateurs d'entendre les instructions à suivre. Toutefois, il existe un risque que certaines de ces annonces soient manquées, notamment lors de longs trajets. Malheureusement, le mode paysage ne sera pas pris en charge. Pour économiser la batterie, vous devrez naviguer en mode portrait.
