Erreur de Google : de grossières contrefaçons apparaissent dans Discover

Google a subi un revers important susceptible de nuire à l'image de son moteur de recherche et de sa plateforme Discover. Au Royaume-Uni, des sites web diffusant de fausses informations sur des sujets de société, comme la modification de l'âge de la retraite et du code de la route, sont apparus sur Google Discover. Ces informations, bien que provenant de sources non crédibles, ont été partagées et consultées par des millions de personnes. Discover est un service qui propose aux utilisateurs des contenus personnalisés, tels que des articles, des vidéos et des résultats sportifs, adaptés à leurs centres d'intérêt en fonction de leur activité précédente. Cet outil fonctionne automatiquement. Les fausses informations concernant les modifications apportées à la législation sur les retraites et les permis de conduire ont été très bien référencées sur Google Discover, générant un nombre considérable de vues. Un article affirmant que l'âge de la retraite au Royaume-Uni allait changer a été consulté 41 millions de fois.
D'autres articles similaires ont également généré des millions de vues. Ces mêmes fausses informations sont aussi apparues dans les résultats de recherche Google. Malcolm Coles, expert en médias, a fait cette découverte grâce à des outils d'analyse des données de Discover. Il a souligné que si Google promeut ce type de contenu, il se doit d'en garantir la crédibilité. Il a fait remarquer que Google devait développer de meilleures normes de qualité pour éviter de promouvoir des sources non vérifiées. En réponse à ces signalements, Google affirme lutter contre les contenus de faible qualité et veiller à ce que la plupart des résultats de recherche restent exempts de spam. L'entreprise a annoncé que sa politique anti-spam sera étendue aux contenus générés par l'intelligence artificielle.
