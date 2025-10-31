Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Erreur de Google : de grossières contrefaçons apparaissent dans Discover
Publié le: 31/10/2025 @ 00:32:54: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a subi un revers important susceptible de nuire à l'image de son moteur de recherche et de sa plateforme Discover. Au Royaume-Uni, des sites web diffusant de fausses informations sur des sujets de société, comme la modification de l'âge de la retraite et du code de la route, sont apparus sur Google Discover. Ces informations, bien que provenant de sources non crédibles, ont été partagées et consultées par des millions de personnes. Discover est un service qui propose aux utilisateurs des contenus personnalisés, tels que des articles, des vidéos et des résultats sportifs, adaptés à leurs centres d'intérêt en fonction de leur activité précédente. Cet outil fonctionne automatiquement. Les fausses informations concernant les modifications apportées à la législation sur les retraites et les permis de conduire ont été très bien référencées sur Google Discover, générant un nombre considérable de vues. Un article affirmant que l'âge de la retraite au Royaume-Uni allait changer a été consulté 41 millions de fois.

D'autres articles similaires ont également généré des millions de vues. Ces mêmes fausses informations sont aussi apparues dans les résultats de recherche Google. Malcolm Coles, expert en médias, a fait cette découverte grâce à des outils d'analyse des données de Discover. Il a souligné que si Google promeut ce type de contenu, il se doit d'en garantir la crédibilité. Il a fait remarquer que Google devait développer de meilleures normes de qualité pour éviter de promouvoir des sources non vérifiées. En réponse à ces signalements, Google affirme lutter contre les contenus de faible qualité et veiller à ce que la plupart des résultats de recherche restent exempts de spam. L'entreprise a annoncé que sa politique anti-spam sera étendue aux contenus générés par l'intelligence artificielle.
Batterie faible ? Avec la nouvelle versi... »« Voici NEO, un nouveau robot humanoïde d...
Plus d'actualités dans cette catégorie
31-10Batterie faible ? Avec la nouvelle version de Google Maps, ce problème est résolu.
30-10Google bloque un projet open source sans explication : la communauté est indignée.
29-10Panique chez Gmail : Google explique une importante fuite de mots de passe
24-10Google Earth devient (vraiment) intelligent : Gemini prédit désormais les inondations et les ouragans
24-10Google réalise une percée quantique : Willow est 13 000 fois plus rapide qu'un supercalculateur
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Batterie faible ? Avec la nouvelle version de Google Maps, ce problème est résolu.
Google Google
Erreur de Google : de grossières contrefaçons apparaissent dans Discover
Matériel Matériel
Voici NEO, un nouveau robot humanoïde destiné à nous remplacer dans les tâches ménagères.
Navigateurs Navigateurs
Chrome affichera bientôt des avertissements pour tout site web ne proposant pas de connexion HTTPS sécurisée
Windows Windows
Windows 11 vérifiera automatiquement votre mémoire RAM à la recherche d'erreurs en cas d'écran bleu de la mort (BSOD).
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?