Voici NEO, un nouveau robot humanoïde destiné à nous remplacer dans les tâches ménagères.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Voici NEO, un nouveau robot humanoïde destiné à nous remplacer dans les tâch...
Publié le: 31/10/2025 @ 00:32:00: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielNEO est le premier modèle de ce type qui, selon le fabricant, est prêt pour un usage quotidien à domicile. Ce robot peut effectuer diverses tâches, comme plier le linge, ranger les étagères et faire le ménage. NEO fonctionne grâce à un modèle de langage étendu (LLM), qui constitue le fondement de l'intelligence artificielle. Le robot apprend les préférences de l'utilisateur, les mémorise et peut lui apporter une assistance, par exemple en lui rappelant des dates importantes ou en lui suggérant des recettes. Les acquéreurs de NEO pourront lui enseigner de nouvelles compétences avec l'aide de leurs employés. L'une des principales caractéristiques de ce robot est sa fonctionnalité : il est équipé du Wi-Fi, du Bluetooth et d'un haut-parleur à trois niveaux de volume, ce qui lui permet de servir de système de divertissement mobile. Selon le fabricant, ce robot a pour objectif de libérer les gens des tâches quotidiennes afin qu'ils puissent passer plus de temps en famille.



Malgré ces fonctionnalités avancées, des tests menés par le Wall Street Journal montrent que NEO pourrait nécessiter l'intervention d'un utilisateur. Les représentants de l'entreprise peuvent également « voir » à distance à travers les yeux du robot pour faciliter certaines tâches. NEO peut soulever plus de 68 kg et transporter 25 kg lors de ses tâches quotidiennes. Ce robot sera disponible aux États-Unis en 2026 et sur d'autres marchés d'ici 2027. Son prix sera de 20 000 $ (environ 17 060 €) ou de 499 $ par mois (425,70 €) par abonnement. Le lancement de NEO coïncide avec celui du robot Figure 03 de Figure AI, bien que ce modèle ne soit pas encore disponible en précommande. Il convient également de noter l'arrivée sur le marché d'autres appareils innovants, tels que l'aspirateur intelligent SwitchBot K20+ Pro, qui aspire et lave les sols tout en surveillant les animaux domestiques.
Erreur de Google : de grossières contre... »« Chrome affichera bientôt des avertissem...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-10NVIDIA a dévoilé un nouveau supercalculateur dédié à l'IA.
28-10Des scientifiques créent des ordinateurs à partir de champignons. Le silicium deviendra-t-il obsolète ?
27-10Apple profite de la fin du support de Windows 10. Microsoft crée ses propres problèmes.
27-10Évitez cette version de la GeForce RTX 5090. Le technicien de service avertit
22-10Les lits ont cessé de fonctionner à cause d'une panne de serveurs d'Amazon.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Batterie faible ? Avec la nouvelle version de Google Maps, ce problème est résolu.
Google Google
Erreur de Google : de grossières contrefaçons apparaissent dans Discover
Matériel Matériel
Voici NEO, un nouveau robot humanoïde destiné à nous remplacer dans les tâches ménagères.
Navigateurs Navigateurs
Chrome affichera bientôt des avertissements pour tout site web ne proposant pas de connexion HTTPS sécurisée
Windows Windows
Windows 11 vérifiera automatiquement votre mémoire RAM à la recherche d'erreurs en cas d'écran bleu de la mort (BSOD).
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?