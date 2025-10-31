Voici NEO, un nouveau robot humanoïde destiné à nous remplacer dans les tâches ménagères.

NEO est le premier modèle de ce type qui, selon le fabricant, est prêt pour un usage quotidien à domicile. Ce robot peut effectuer diverses tâches, comme plier le linge, ranger les étagères et faire le ménage. NEO fonctionne grâce à un modèle de langage étendu (LLM), qui constitue le fondement de l'intelligence artificielle. Le robot apprend les préférences de l'utilisateur, les mémorise et peut lui apporter une assistance, par exemple en lui rappelant des dates importantes ou en lui suggérant des recettes. Les acquéreurs de NEO pourront lui enseigner de nouvelles compétences avec l'aide de leurs employés. L'une des principales caractéristiques de ce robot est sa fonctionnalité : il est équipé du Wi-Fi, du Bluetooth et d'un haut-parleur à trois niveaux de volume, ce qui lui permet de servir de système de divertissement mobile. Selon le fabricant, ce robot a pour objectif de libérer les gens des tâches quotidiennes afin qu'ils puissent passer plus de temps en famille.
Malgré ces fonctionnalités avancées, des tests menés par le Wall Street Journal montrent que NEO pourrait nécessiter l'intervention d'un utilisateur. Les représentants de l'entreprise peuvent également « voir » à distance à travers les yeux du robot pour faciliter certaines tâches. NEO peut soulever plus de 68 kg et transporter 25 kg lors de ses tâches quotidiennes. Ce robot sera disponible aux États-Unis en 2026 et sur d'autres marchés d'ici 2027. Son prix sera de 20 000 $ (environ 17 060 €) ou de 499 $ par mois (425,70 €) par abonnement. Le lancement de NEO coïncide avec celui du robot Figure 03 de Figure AI, bien que ce modèle ne soit pas encore disponible en précommande. Il convient également de noter l'arrivée sur le marché d'autres appareils innovants, tels que l'aspirateur intelligent SwitchBot K20+ Pro, qui aspire et lave les sols tout en surveillant les animaux domestiques.
