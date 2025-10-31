Chrome affichera bientôt des avertissements pour tout site web ne proposant pas de connexion HTTPS sécurisée

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Chrome affichera bientôt des avertissements pour tout site web ne proposant pas...
Publié le: 31/10/2025 @ 00:29:08: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursLe protocole HTTPS est un protocole sécurisé qui chiffre les données, rendant la navigation sur un site web totalement sûre. Actuellement, 95 à 99 % des sites web utilisent HTTPS, bien que certains utilisent encore l'ancien protocole HTTP, non sécurisé. C'est pourquoi Google prend des mesures décisives. L'année prochaine, Google prévoit d'afficher des avertissements dans Chrome pour tout site utilisant le protocole HTTP non sécurisé au lieu du protocole HTTPS. Google constate que les sites web privés utilisent principalement le protocole HTTP car il leur est plus difficile d'obtenir un certificat HTTPS. Bien que ces connexions comportent des risques, elles sont généralement moins dangereuses que les sites publics, plus facilement exploitables par les cybercriminels. Les modifications seront déployées progressivement. Les utilisateurs ayant activé la navigation sécurisée améliorée dans Chrome verront les premiers avertissements, tandis que les avertissements généralisés seront disponibles à partir d'avril 2026. Les personnes qui ne souhaitent pas voir ces avertissements pourront les désactiver dans les paramètres.
Voici NEO, un nouveau robot humanoïde d... »« Windows 11 vérifiera automatiquement vo...
Plus d'actualités dans cette catégorie
30-10Samsung Internet arrive sur Windows : Galaxy AI, protection de la vie privée contre le pistage et continuité Android-PC
30-10Chrome 141 révolutionne la page Nouvel onglet sur mobiles : le mode IA et la navigation privée prennent la première place.
24-10Microsoft rejoint également la mêlée des navigateurs IA avec le mode copilote d'Edge
22-10OpenAI a dévoilé ChatGPT Atlas , son navigateur web propriétaire basé sur l'IA
21-10OpenAI s'apprêterait à lancer son premier navigateur web
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Batterie faible ? Avec la nouvelle version de Google Maps, ce problème est résolu.
Google Google
Erreur de Google : de grossières contrefaçons apparaissent dans Discover
Matériel Matériel
Voici NEO, un nouveau robot humanoïde destiné à nous remplacer dans les tâches ménagères.
Navigateurs Navigateurs
Chrome affichera bientôt des avertissements pour tout site web ne proposant pas de connexion HTTPS sécurisée
Windows Windows
Windows 11 vérifiera automatiquement votre mémoire RAM à la recherche d'erreurs en cas d'écran bleu de la mort (BSOD).
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?