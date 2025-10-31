Chrome affichera bientôt des avertissements pour tout site web ne proposant pas de connexion HTTPS sécurisée

Publié le: 31/10/2025 @ 00:29:08: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Le protocole HTTPS est un protocole sécurisé qui chiffre les données, rendant la navigation sur un site web totalement sûre. Actuellement, 95 à 99 % des sites web utilisent HTTPS, bien que certains utilisent encore l'ancien protocole HTTP, non sécurisé. C'est pourquoi Google prend des mesures décisives. L'année prochaine, Google prévoit d'afficher des avertissements dans Chrome pour tout site utilisant le protocole HTTP non sécurisé au lieu du protocole HTTPS. Google constate que les sites web privés utilisent principalement le protocole HTTP car il leur est plus difficile d'obtenir un certificat HTTPS. Bien que ces connexions comportent des risques, elles sont généralement moins dangereuses que les sites publics, plus facilement exploitables par les cybercriminels. Les modifications seront déployées progressivement. Les utilisateurs ayant activé la navigation sécurisée améliorée dans Chrome verront les premiers avertissements, tandis que les avertissements généralisés seront disponibles à partir d'avril 2026. Les personnes qui ne souhaitent pas voir ces avertissements pourront les désactiver dans les paramètres.
