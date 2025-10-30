Windows 11 vérifiera automatiquement votre mémoire RAM à la recherche d'erreurs en cas d'écran bleu de la mort (BSOD).

Se connecter  
Publié le: 30/10/2025 @ 22:08:43: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLes plantages inattendus et soudains de Windows sont souvent difficiles à expliquer, car leurs causes peuvent être multiples. Les erreurs liées à la mémoire et le fameux « écran bleu de la mort » sont fréquemment dues à des modules de RAM instables, défectueux ou incompatibles, à des paramètres XMP/EXPO incorrects lors de l'overclocking, ou encore à des pilotes corrompus. Afin de faciliter l'identification et la résolution de ces problèmes, Microsoft a intégré le Diagnostic de mémoire proactif à Windows 11. Ce diagnostic s'exécute automatiquement au prochain démarrage de l'ordinateur après un plantage inattendu. Bien que cette technologie ne soit pas nouvelle (le Diagnostic de mémoire Windows existe depuis un certain temps), son exécution était auparavant manuelle et peu d'utilisateurs en connaissaient l'existence. Désormais, le processus est automatique.

Cette fonctionnalité sera disponible dans la version Insider Preview 26220.6982 de Windows 11 (canal Dev), mais pas sur les appareils dotés d'une architecture Arm64 — Microsoft l'a explicitement indiqué dans son communiqué de presse. Après un plantage soudain, au prochain redémarrage, Windows vous proposera automatiquement d'effectuer une vérification de la mémoire, qui durera environ cinq minutes avant le démarrage du système. Durant l'analyse, l'outil tentera de déterminer si l'erreur est liée aux modules de RAM. C'est un outil plutôt utile ; à l'avenir, nous aimerions voir un système de diagnostic complet capable de rechercher des erreurs autres que celles liées à la RAM.
