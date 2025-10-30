Se connecter  
Un blogueur a augmenté la mémoire de stockage d'un iPhone 17 Pro Max.
Publié le: 30/10/2025 @ 22:08:02: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a considérablement compliqué la vie des utilisateurs qui pouvaient auparavant se contenter d'un stockage ou d'une mémoire vive supplémentaires sans frais additionnels, les obligeant désormais à débourser des sommes considérables pour des configurations plus onéreuses. Par exemple, l'iPhone 17 Pro Max avec 2 téraoctets de stockage coûte la bagatelle de 1 999 $, ce qui le rend plus cher que certains modèles de MacBook Pro. Heureusement, un bricoleur a réussi à économiser environ 800 $ en effectuant lui-même cette mise à niveau complexe. Il est toutefois important de préciser que cela n'a été possible que grâce à des outils spécialisés et à une grande patience. L'iPhone 17 Pro Max est livré de série avec une mémoire flash NAND Toshiba de 256 Go portant la référence « K5A4 ». Sur sa chaîne YouTube DirectorFeng, l'auteur a démontré qu'il est impossible de formater physiquement cette puce pour la remplacer par une puce de 2 téraoctets sans équipement spécialisé, ce qui exige des années d'expérience et des qualifications élevées. De plus, lors de la mise à niveau, il a constaté que les modules NAND de 1 et 2 téraoctets avaient la même longueur, mais une épaisseur et une largeur différentes. Heureusement, ces différences n'ont posé aucun problème. Ce passionné a réussi à souder la puce Toshiba « K6B3 » de 2 téraoctets à la carte mère de l'iPhone 17 Pro Max grâce à un procédé d'étamage, un traitement à la résine et l'installation du disque. Il a ainsi pu augmenter la capacité de mémoire de son smartphone à un prix abordable.

