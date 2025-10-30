Astérix & Obélix : Mission Babylon est disponible sur PC et consoles

Publié le: 30/10/2025 @ 17:22:11: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Microids annonce la sortie d' Astérix et Obélix : Mission Babylon , une toute nouvelle aventure haute en couleur développée par Balio Studio, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC ! Nos deux héros moustachus quittent l'Armorique pour faire résonner leurs coups de poing légendaires bien au-delà de leurs terres natales. Une destination inédite, des Romains à remettre à leur place et un esprit gaulois indomptable, plus fort que jamais ! Cette fois, cap à l'Est ! Nos héros quittent leur paisible Armorique pour une mission cruciale aux confins de l'Empire parthe, un royaume légendaire menacé par les ambitions de César. Leur objectif ? Sauver le roi Monipehni, victime d'un poison mortel concocté par le sinistre sorcier Bahmbuhzeli. Pour réussir, Astérix et Obélix doivent traverser des contrées mystérieuses, rassembler les ingrédients d'un antidote… et bien sûr, donner une bonne leçon à quelques cohortes romaines trop sûres d'elles.
Astérix et Obélix : Mission Babylon met l'accent sur le plaisir de jouer ensemble, avec un mode coopératif local conçu pour exploiter pleinement les forces complémentaires du duo. Mais que ce soit en solo ou avec un ami, l'expérience reste riche et accessible : chaque joueur peut prendre plaisir à combattre des légionnaires, à éviter des pièges et à progresser dans un monde riche et varié. Le jeu propose quatre mondes inédits , créés spécialement pour ce titre, chacun avec son ambiance visuelle, ses mécaniques de jeu et ses défis propres. Des paysages orientaux baignés de soleil aux recoins mystérieux de Babylone, les environnements regorgent de détails exotiques et de clins d'œil à la célèbre série de bandes dessinées. Avec des combats dynamiques , des affrontements épiques contre des boss , des niveaux rejouables et des secrets cachés , l'aventure promet d'être aussi divertissante qu'explosive… le tout servi avec une dose caractéristique d' humour irrévérencieux, fidèle à l'esprit d'Astérix.
