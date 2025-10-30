Google célèbre les 45 ans de PAC-MAN et d'Halloween en même temps avec un nouveau Doodle interactif.

Google fait venir un classique directement sur sa page d'accueil : un Doodle interactif célébrant les 45 ans de PAC-MAN débarque pour Halloween . Une invitation à une pause arcade à ne prendre qu'aujourd'hui et demain . Ce mini-jeu comprend huit niveaux , dont quatre labyrinthes de type maison hantée créés en collaboration avec Bandai Namco . L'objectif reste le même : guider PAC-MAN à travers les couloirs, dévorer les points et échapper à Blinky , Inky , Pinky et Clyde . Les règles sont simples : on guide PAC-MAN , on élimine les points du labyrinthe et on passe au niveau suivant. En chemin, on évite Blinky , Inky , Pinky et Clyde (connaissez-vous les noms des quatre fantômes ? Maintenant oui !). Grâce à une Super Pastille (oui, c’est bien leur nom), on peut inverser les rôles et manger les fantômes au lieu de fuir. Comme indiqué précédemment, le Doodle restera en ligne jusqu'à la fin du mois d'octobre seulement , et sera accessible depuis la page d'accueil de Google ou depuis la page Nouvel onglet de Chrome.
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-10Internet laisse la Russie à distance. De l'autre côté, une autoroute numérique reliant l'Europe à l'Asie se construit.
20-10La panne mondiale du cloud d'Amazon laisse des milliers d'applications hors service et des millions d'utilisateurs sans accès.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité