Samsung Internet arrive sur Windows : Galaxy AI, protection de la vie privée contre le pistage et continuité Android-PC

Publié le: 30/10/2025 @ 15:07:51: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Samsung lance Samsung Internet sur PC avec une version bêta disponible dès le 30 octobre. Ce navigateur sera compatible avec Windows 10 et Windows 11 , avec pour objectif affiché de créer un pont entre l' expérience Android et l'expérience de bureau. L'accent est mis sur la continuité des données et les fonctionnalités Galaxy AI déjà disponibles sur mobile. Des outils de confidentialité et de sécurité sont ajoutés , dans un contexte où Edge , Chrome et ChatGPT Atlas cherchent également à se positionner sur le marché de l'IA. La version bêta de Samsung Internet pour PC sera disponible à partir du 30 octobre , initialement aux États-Unis et en Corée . Pour l'essayer, vous aurez besoin de Windows 10 version 1809 ou ultérieure, ou de Windows 11 . Vous pourrez synchroniser vos favoris , votre historique et vos données Samsung Pass entre votre smartphone et votre ordinateur, pour une expérience utilisateur identique sur les deux appareils. Auparavant, pour accéder à vos favoris sur votre PC, vous deviez installer une extension Chrome . L'arrivée sur ordinateur offre une option officielle aux propriétaires de Galaxy utilisant Windows . Cette initiative vise à améliorer l'intégration entre les smartphones Samsung et les PC , emboîtant le pas à Apple sur macOS et à Google sur ChromeOS .
Samsung s'intéresse également au domaine de l'intelligence artificielle , où la concurrence est déjà bien présente. Dans le navigateur, on retrouve les fonctionnalités Galaxy AI , notamment l'Assistant de navigation , capable de résumer et de traduire le contenu web ouvert sur Samsung Internet. Côté sécurité , un nouveau tableau de bord de confidentialité , affichant des informations en temps réel et doté de mécanismes anti-pistage activés par défaut, est désormais disponible . L' accent mis sur la protection de la vie privée , déjà présent sur mobile, est étendu à la version bêta pour ordinateur sans aucun compromis annoncé. Cette comparaison intervient dans un contexte concurrentiel, où Microsoft Edge et Google Chrome intègrent déjà des fonctionnalités d'IA , tout comme le nouveau navigateur ChatGPT Atlas d' OpenAI . Samsung Internet pour PC se positionne sur ce marché en proposant une solution alliant continuité , IA et contrôles de confidentialité . Samsung a déjà annoncé que la version bêta serait étendue à d'autres pays à l'avenir, nous en reparlerons certainement en 2026.
